Todos los ganadores de los Globos de Oro 2026

La temporada de premios sigue su curso y esta madrugada llega uno de los platos fuertes del calendario: la 83ª edición de los Globos de Oro, que vuelve a convertirse en punto de encuentro estupendo para la industria del cine y la televisión.
La ceremonia la presenta Nikki Glaser y en ella destacan especialmente títulos como 'Una batalla tras otra', que parte como favorita con nueve nominaciones, 'Valor sentimental' con ocho o 'Pecadores' con siete, además de la presencia de 'Hamnet', 'Frankenstein' o 'Wicked: For good'.
Por otro lado, en televisión, 'The White Lotus' lidera con seis candidaturas, seguida de 'Adolescencia' con cinco, y 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Separación' con cuatro.
Este post se irá actualizando con los ganadores a medida que se vayan anunciando en la gala
Televisión
Mejor actor de reparto en serie
- Owen Cooper ('Adolescencia') ⁃ GANADOR
- Billy Crudup ('The Morning Show')
- Walton Goggins ('The White Lotus')
- Jason Isaacs ('The White Lotus')
- Tramell Tillman ('Separación')
- Ashley Walters ('Adolescencia')
Mejor actriz de reparto en serie
- Carrie Coon ('The White Lotus')
- Erin Doherty ('Adolescencia') ⁃ GANADORA
- Hannah Einbinder ('Hacks')
- Catherine O’Hara ('The Studio')
- Parker Posey ('The White Lotus')
- Aimee Lou Wood ('The White Lotus')
Mejor actriz en musical o comedia
- Kristen Bell ('Nadie quiere esto')
- Ayo Edebiri ('The Bear')
- Selena Gomez ('Solo asesinatos en el edificio')
- Natasha Lyonne ('Poker Face')
- Jenna Ortega ('Miércoles')
- Jean Smart ('Hacks') ⁃ GANADORA
Mejor actor en musical o comedia
- Adam Brody ('Nadie quiere esto')
- Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')
- Glen Powell ('Chad Powers')
- Seth Rogen ('The Studio') ⁃ GANADOR
- Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')
- Jeremy Allen White ('The Bear')
Mejor serie de televisión, musical o comedia
- 'Colegio Abbott'
- 'The Bear'
- 'Hacks'
- 'Nadie quiere esto'
- 'Solo asesinatos en el edificio'
- 'The Studio' ⁃ GANADORA
Mejor actriz en una serie limitada, antología o película para televisión
- Claire Danes ('La bestia en mí')
- Rashida Jones ('Black Mirror' )
- Amanda Seyfried ('El largo río de las almas')
- Sarah Snook ('Su peor pesadilla')
- Michelle Williams ('Dying for Sex') ⁃ GANADORA
- Robin Wright ('La novia')
Mejor actor en una serie limitada, antología o película para televisión
- Jacob Elordi ('El camino estrecho')
- Paul Giamatti ('Black Mirror')
- Stephen Graham ('Adolescencia') ⁃ GANADOR
- Charlie Hunnam ('Monstruo: La historia de Ed Gein')
- Jude Law ('Black Rabbit')
- Matthew Rhys ('La bestia en mí')
Mejor serie limitada, antología o película para televisión
- 'Adolescencia' ⁃ GANADORA
- 'Su peor pesadilla'
- 'La bestia en mí'
- 'Black Mirror'
- 'Dying for Sex'
- 'La novia'
Mejor actuación de Stand-Up Comedy en Televisión
- Bill Maher ('Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?')
- Brett Goldstein ('Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life')
- Kevin Hart ('Kevin Hart: Acting My Age')
- Kumail Nanjiani ('Kumail Nanjiani: Night Thoughts')
- Ricky Gervais ('Ricky Gervais: Mortality') - GANADOR
- Sarah Silverman ('Sarah Silverman: Postmortem')
Mejor actriz en drama
- Kathy Bates ('Matlock')
- Britt Lower ('Separación')
- Helen Mirren ('Mobland')
- Bella Ramsey ('The last of us')
- Keri Russell ('La diplomática')
- Rhea Seehorn ('Pluribus') ⁃ GANADORA
Mejor actor en drama
- Sterling K. Brown ('Paradise')
- Diego Luna ('Andor')
- Gary Oldman ('Slow Horses')
- Mark Ruffalo ('Task')
- Adam Scott ('Separación')
- Noah Wyle ('The Pitt') ⁃ GANADOR
Mejor serie dramática
- 'La diplomática'
- 'The Pitt' ⁃ GANADORA
- 'Pluribus'
- 'Separación'
- 'Slow Horses'
- 'The White Lotus'
Cine
Mejor director
- Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra') ⁃ GANADOR
- Ryan Coogler ('Pecadores')
- Guillermo del Toro ('Frankenstein')
- Jafar Panahi ('Un simple accidente')
- Joachim Trier ('Valor sentimental')
- Chloé Zhao ('Hamnet')
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra') ⁃ GANADOR
- Ronald Bronstein, Josh Safdie ('Marty Supreme')
- Ryan Coogler ('Pecadores')
- Jafar Panahi ('Un simple accidente')
- Eskil Vogt, Joachim Trier ('Valor sentimental')
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell ('Hamnet')
Mejor actor de reparto
- Benicio Del Toro ('Una batalla tras otra')
- Jacob Elordi ('Frankenstein')
- Paul Mescal ('Hamnet')
- Sean Penn ('Una batalla tras otra')
- Adam Sandler ('Jay Kelly')
- Stellan Skarsgard ('Valor sentimental') ⁃ GANADOR
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt ('The Smashing Machine')
- Elle Fanning ('Valor sentimental')
- Ariana Grande ('Wicked: For good')
- Inga Ibsdotter Lilleaas ('Valor sentimental')
- Amy Madigan ('Weapons')
- Teyana Taylor ('Una batalla tras otra') ⁃ GANADORA
Mejor actriz en musical o comedia
- Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada') ⁃ GANADORA
- Cynthia Erivo ('Wicked: For Good')
- Kate Hudson ('Song Sung Blue: Canción para dos')
- Chase Infiniti ('Una batalla tras otra')
- Amanda Seyfried ('El testamento de Ann Lee')
- Emma Stone ('Bugonia')
Mejor actor en musical o comedia
- Timothée Chalamet ('Marty Supreme') ⁃ GANADOR
- George Clooney ('Jay Kelly')
- Leonardo Dicaprio ('Una batalla tras otra')
- Ethan Hawke ('Blue Moon')
- Lee Byung-Hun ('No hay otra opción' ('No Other Choice'))
- Jesse Plemons ('Bugonia')
Mejor actor en drama
- Joel Edgerton ('Sueños de trenes')
- Oscar Isaac ('Frankenstein')
- Dwayne Johnson ('The Smashing Machine')
- Michael B. Jordan ('Pecadores')
- Wagner Moura ('El agente secreto')
- Jeremy Allen White ('Springsteen: Deliver Me From Nowhere')
Mejor actriz en drama
- Jessie Buckley ('Hamnet') ⁃ GANADORA
- Jennifer Lawrence ('Die My Love')
- Renate Reinsve ('Valor sentimental')
- Julia Roberts ('Caza de brujas')
- Tessa Thompson ('Hedda')
- Eva Victor ('Sorry, Baby')
Mejor banda sonora
- Alexandre Desplat ('Frankenstein')
- Ludwig Göransson ('Pecadores') ⁃ GANADORA
- Jonny Greenwood ('Una batalla tras otra')
- Kangding Ray ('Sirat')
- Max Richter ('Hamnet')
- Hans Zimmer ('F1')
Mejor canción original
- 'Dream as One' - 'Avatar: Fuego y ceniza' (de Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen)
- 'Golden' - 'Las guerreras k-pop' (de Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun) ⁃ GANADORA
- 'I Lied To You' - 'Pecadores' (de Raphael Saadiq, Ludwig Göransson)
- 'No Place Like Home' - 'Wicked: For good' (de Stephen Schwartz)
- 'The Girl in the Bubble' - 'Wicked: For good' (de Stephen Schwartz)
- 'Train Dreams' - 'Sueños de trenes' (de Nick Cave, Bryce Dessner)
Mejor logro cinematográfico y de taquilla
- 'Avatar: Fuego y ceniza'
- 'F1'
- 'Las guerreras k-pop'
- 'Mission imposible: Sentencia final'
- 'Pecadores' ⁃ GANADORA
- 'Weapons'
- 'Wicked: For good'
- 'Zootrópolis 2'
Mejor película animada
- 'Arco' (Neon)
- 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'
- 'Elio'
- 'Las guerreras k-pop' ⁃ GANADORA
- 'Little Amélie'
- 'Zootrópolis 2'
Mejor película en lengua extranjera
- 'Un simple accidente' (Francia)
- 'No hay otra opción' ('No Other Choice') (Corea del Sur)
- 'El agente secreto' (Brasil) - GANADORA
- 'Valor sentimental' (Noruega)
- 'Sirat' (España)
- 'La voz de Hind' (Túnez)
Mejor película musical o comedia
- 'Blue Moon'
- 'Bugonia'
- 'Marty Supreme'
- 'No hay otra opción' ('No Other Choice')
- 'Nouvelle Vague'
- 'Una batalla tras otra'
Mejor película dramática
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Un simple accidente'
- 'El agente secreto'
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
Mejor podcast
- 'Armchair Expert With Dax Shepard'
- 'Call Her Daddy'
- 'Good Hang With Amy Poehler' ⁃ GANADOR
- 'The Mel Robbins Podcast'
- 'SmartLess'
- 'Up First'
