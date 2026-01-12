Wagner Moura hace historia en los Globos de Oro gracias a 'El agente secreto' y le pone las cosas difíciles a Timothée Chalamet de cara a los Oscars

Como toda buena ceremonia de entrega de premios que se precie, los Globos de Oro han traído varios récords bajo el brazo, incluyendo dos relacionados con la edad pero alcanzados desde polos opuestos como los de Jean Smart y Owen Cooper, que se han convertido en la intérprete más mayor en ganar el premio a la mejor actriz en una serie de comedia o musical y el más joven en hacer lo propio con el de mejor actor de reparto en una serie respectivamente.

Fazendo história

Pero hoy no vamos a centrarnos en los años de los premiados, sino en las nacionalidades. Concretamente, lo haremos en la de Wagner Moura, cuyo trabajo en 'El agente secreto' le ha servido para convertirse en el primer actor brasileño que ha ganado el Globo de Oro al mejor actor en una película dramática de la historia de los premios. Un logro que celebró reivindicando el largometraje del siguiente modo en su discurso de aceptación:

"‘El agente secreto’ es una película sobre la memoria —o la falta de memoria— y el trauma generacional. Creo que si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también pueden hacerlo. Así que esto va para aquellos que mantienen sus valores en momentos difíciles".

Este no es el primer galardón que se ha llevado Moura, que ya optó al Globo de Oro en 2016 por su labor en 'Narcos', por 'El agente secreto'. Concretamente, ya se ha embolsado el Hugo de plata al mejor actor en el Festival de Chicago, el premio del Círculo de Críticos de Nueva York, y el premio al mejor actor en la última edición del Festival de Cannes. Además, también ha estado nominado en los Critics Choice, los Gotham y los Satellite Awards.

Ahora bien, ¿significa esto que Moura tiene el camino allanado para hacer doblete en los Oscars? En los Globos, el bueno de Wagner se ha impuesto a gente como Oscar Isaac, Joel Edgerton, Dwayne Johnson, Jeremy Allen White y Michael B. Jordan, pero el elefante en la habitación es un Timothée Chalamet que está en buena parte de las quinielas para hacerse con el Premio de la Academia al mejor actor por 'Marty Supreme'.

Por lo pronto, las bolas de cristal parecen sugerir que será Chalamet quien alce el preciado Oscar el próximo 15 de marzo, pero su juventud podría traducirse en una victoria relativamente sorprendente para Wagner Moura. También os digo que el año pasado pensamos lo mismo con Demi Moore y mirad lo que terminó pasando.

