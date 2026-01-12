Globos de Oro 2026. Dónde ver 'Una batalla tras otra', 'Adolescencia', 'The Pitt' y todas las otras películas y series ganadoras

Después de que los Critics Choice Awards abriesen la veda y de que los sindicatos ya hayan puesto en marcha los motores de sus premios particulares allanando el camino hacia los Oscars, los Globos de Oro, la primera gran cita de la temporada de premios 2025-2026, ya ha tocado a su fin después de dejarnos una noche que no destacó precisamente por las sorpresas y que reafirma a 'Una batalla tras otra' como la gran cinta a batir el próximo 15 de marzo.

Como siempre, si te ha quedado algún título pendiente, ya sea en las categorías de cine o televisión, y quieres hacer los deberes, a continuación te dejo con una lista con las vencedoras de la ceremonia que ya están disponibles para ver en streaming, ya sea en HBO Max, Movistar+, Apple TV, Netflix y Disney+. ¡A disfrutar!

Películas

Una batalla tras otra

Arrancamos con la cinta más fuerte de cara a los Premios de la Academia. La última joya de Paul Thomas Anderson cerró la noche con los Globos de Oro a la mejor dirección, el mejor guion, la mejor actriz de reparto y la mejor película en la categoría de musical o comedia. Por el momento, PTA debería estar frotándose las manos con la mirada proyectada en los oscars.

Crítica de Una batalla tras otra en Espinof | Disponible en HBO Max y Movistar+

Los pecadores

Hay que reconocer que, con todo el empuje que ha tenido en los Critics Choice y en las nominaciones que han repartido algunos sindicatos hasta el momento, sabe a poco que esta maravilla dirigida por Ryan Coogler tan solo haya rascado los premios al mejor logro cinematográfico y de taquilla y a la mejor banda sonora. Aún queda mucha tela que cortar en la temporada, así que no nos rasgaremos aún las vestiduras.

Crítica de Los pecadores en Espinof | Disponible en HBO Max y Movistar+

Las guerreras K-Pop

Cerramos el trío de películas disponibles en streaming con el que, posiblemente, sea el gran fenómeno del pasado 2025. 'Las guerreras K-Pop' se ha colado en los Globos de Oro para llevarse las estatuillas a la mejor película animada y, como era de esperar, a la mejor canción original —si no tienes 'Golden' grabada a fuego en tu cerebro, aunque sea involuntariamente, enhorabuena—.

Crítica de Las guerreras K-Pop en Espinof | Disponible en Netflix

Series

Adolescencia

De un fenómeno cinematográfico pasamos a uno televisivo: 'Adolescencia'. La celebrada producción de Netflix alzó el preciado Globo de Oro a la mejor serie limitada, así como los galardones al mejor actor, la mejor actriz de reparto y el mejor actor de reparto. La competencia, desde luego, no es que fuese demasiado férrea.

Crítica de Adolescencia en Espinof | Disponible en Netflix

Hacks

Seguimos con una de esas series que no suelen fallar en la temporada de premios catódicos. Jean Smart ha vuelto a enamorar a medio mundo con su papelón en 'Hacks' y terminó la noche llevándose el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie musical o de comedia.

Crítica de Hacks en Espinof | Disponible en HBO Max

The Studio

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que 'The Studio' sea la mejor serie del pasado curso televisivo. Por eso no sorprende que la comedia meta más brillante que podamos llevarnos a las retinas se haya embolsado los premios al mejor actor en la categoría de musical o comedia —para un Seth Rogen impecable— y que, de paso, se haya llevado el Globo a la mejor serie de comedia.

Crítica de The Studio en Espinof | Disponible en Apple TV

Dying for Sex

Hay que reconocer que lo de Michelle Williams en 'Dying for Sex' merecía el reconocimiento que se ha llevado en los Globos de Oro, y es que la intérprete se ha llevado el premio a la mejor actriz en una serie limitada por uno de los papeles más complejos que competían en la categoría.

Crítica de Dying for Sex en Espinof | Disponible en Disney+

Pluribus

¿Sabe a poco que 'Pluribus' solo se haya llevado el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de drama? Sin duda. ¿Merecía Rhea Seehorn el galardón gracias a engancharnos durante toda la temporada con un personaje tan magnético como aborrecible? En efecto.

Crítica de Pluribus en Espinof | Disponible en Apple TV

The Pitt

Pocas cosas nos gustan más que una buena serie de médicos. 'The Pitt' no ha decepcionado, y se ha llevado a casa los Globos de Oro al mejor actor en drama —cortesía de Noah Wyle— y a la mejor serie dramática del año.

Crítica de The Pitt en Espinof | Disponible en HBO Max y Movistar+

