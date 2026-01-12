Netflix vuelve a ser la plataforma de streaming más premiada en los Globos de Oro, pero la auténtica ganadora de la noche es HBO Max

Otro año más tenemos que intentar ubicar cuánto importan de verdad los Globos de Oro a la hora de señalar qué va a dominar la conversación en Hollywood de cara a los Oscars, y un poco también en el terreno televisivo. Al menos, los datos agregados arrojan conclusiones bastantes claras en ciertas áreas, como quién sigue ganando en el terreno del streaming.

En ese aspecto, Netflix se vuelve a imponer como el nombre propio, incluso aunque pueda ser por la mínima este año. En el área televisiva ganaron a base de prácticamente dominar la subsección de miniserie y antología con ‘Adolescencia’ (que acaba de amenazar con una segunda temporada porque qué es una miniserie en 2026). 4 premios redondos para la serie de Jack Thorne y Stephen Graham que les permite superar con lo justo a HBO Max, que con ‘The Pitt’ y ‘Hacks’ tuvo reparto en series continuadas con Apple TV, que tenía ‘The Studio’ y ‘Pluribus’.

Una victoria matizada

Por supuesto, Netflix no dudará en remarcar un poco más su dominio al sumarse también el premio a Ricky Gervais como mejor especial de comedia, otro premio televisivo en el que también pueden competir las otras plataformas, y los dos globos a ‘Las guerreras K-Pop’ en el terreno del cine. Netflix puede moverse en este terreno cinematográfico al ser también productora de cine, cosa que también son la mencionada Apple o Amazon.

HBO no puede competir realmente en las categorías de cine, Eso no quiere decir que no pueda apuntarse en cierto modo como la ganadora de la noche. Al fin y al cabo, son propiedad de Warner, que fue la gran triunfadora en cine gracias al bulldozer de ‘Una batallas tras otra’ y otros dos galardones para ‘Los pecadores’. Ambos títulos que pueden verse, al menos en su ventana de streaming inicial, en HBO Max.

No solemos hacer las cuentas de esta manera para intentar mantener la sensación de división, pero la fracturación de ventanas de exhibición hace un poco innecesario establecer determinadas fronteras. La sensación, si queremos tener a los Globos como brújula medianamente fiable, es que ahora mismo compensa estar suscrito a HBO Max si lo que se buscan son los títulos de más fervor y aclamación.

Pero esto también nos señala que la inminente era de la consolidación y megaagrupación de empresas va a ser devastadora. Netflix está cada vez más cerca de adquirir por completo Warner Bros y, en consecuencia, que HBO Max sea parte de su paraguas de entretenimiento. Esto no sólo reforzaría la sensación de que gana el streaming, le volvería casi un monopolio que le permitiría dictar a gusto precios y maneras de consumo. No es precisamente un futuro muy esperanzador para el espectador.

