El final de 'Hacks', explicado. Los creadores hablan del viaje de Ava y Deborah a Singapur en la temporada 4 y el reto que tienen con la temporada 5

Incapaz de mantener los pies en un único lugar por mucho tiempo, 'Hacks' nos invita a hacer las maletas y volar al otro lado del mundo en un final de temporada algo irregular pero que sigue manteniéndonos enganchados a la dinámica entre las protagonistas Ava (Hannah Einbinder) y Deborah (Jean Smart).

Sobre este final hablaremos a continuación, por lo que las siguientes líneas estarán plagadas de spoilers.

Aún dolida por haber tenido que renunciar a su sueño de ser presentadora y por la cláusula que por contrato la excluye de los escenarios durante más de un año, Deborah Vance se marcha junto a Ava a Singapur. Allí, aprovechan una laguna legal para seguir haciendo comedia a través de un traductor, y se evaden durante un tiempo. O, al menos lo intentan hasta que TMZ anuncia que Deborah ha muerto. Aunque sea mentira.

El círculo parece haberse cerrado y, como hemos visto, Deborah no deja ir a Ava, asistimos a una emocionante reconciliación y todo apunta a que llega el momento de hacer un nuevo sacrificio. Al final, la decisión que toma el personaje de Jean Smart es complicadísima y tendrá consecuencias emocionales para ella.

"No queríamos que pareciera que no es una persona o que ha sido fácil para ella haber tomado esta decisión y luego no sentir algún tipo de dolor", dijo la cocreadora y coproductora ejecutiva de 'Hacks' Jen Statsky en una entrevista con Variety. También opinaba sobre este final de temporada el cocreador Paul W. Downs, comentando el futuro regreso a Estados Unidos en la confirmada quinta temporada y cómo será la relación entre las protagonistas en lo que está por venir.

Desenlace anticlimático

Después de varios capítulos realmente intensos, el décimo y último rompe con lo que hemos visto en la última entrega y nos ofrece una dinámica a la que estamos más acostumbrados. "Toda la serie se construye para llevarnos hasta ese momento culminante donde Deborah se marcha", explicaba Paul W. Downs.

"Una de las cosas que creíamos que era más importante para nosotros era alcanzar ese éxito [para las protagonistas]. A lo largo de la temporada, era crucial explorar la esencia y el cambio de dinámica que se produce en esta olla a presión que es la noche. Era fundamental estirar de aquí para que llegar a esta válvula de escape: Deborah tomando una decisión emocional por amor y priorizando a Ava y sus relaciones."

Downs recuerda que "al final de la temporada 3, Ava dice: 'Nunca harás eso por nadie. Nunca pondrás a nadie por delante de tu carrera'", comentando que "había muchas cosas que debían estar en su lugar para que ese episodio funcionara, para que conectara con la gente y les hiciera sentir la emoción que queríamos que sintieran".

Cambio en la dinámica

Una de las cosas más interesantes de la cuarta temporada es cómo cambia la relación entre Deborah y Ava y, aunque parece haber mejorado y dejado atrás los errores cometidos, las cicatrices que quedan en ambas no serán tan fáciles de borrar. Y sin duda afectarán de alguna manera al futuro de la serie. Así lo puntualiza Downs.

"Será una nueva etapa para Ava, porque creo que nunca la habíamos visto preocupada por Deborah. Ha habido momentos de riesgo, momentos de miedo, momentos de ira, momentos de gran amor y mucho cariño. Pero ahora está realmente preocupada por su amiga, porque Deborah está en un estado de negación y también en fase de duelo."

Según el cocreador "eso es algo que no se ha explorado" y que sale a relucir en "la escena con Jean y Hannah en el barco". "Es muy interesante ver que, por muy hirientes que puedan ser las cosas que le dice Deborah a Ava, hay un crecimiento y una madurez verdaderos en el personaje, porque entiende por lo que ha pasado y por qué se desquita de esa manera", añade. "Han pasado por mucho juntas. Ahora están en la otra punta del mundo y seguirán evolucionando".

El futuro de la serie

Coincidiendo con el lanzamiento del final de la cuarta entrega, Max anunció la renovación de 'Hacks', que volverá para una quinta temporada. Aunque Downs aún no tiene claro si será la última.

"Estamos dividiendo la quinta temporada y tenemos que ver cuántos episodios nos llevará llegar a donde sabemos que queremos ir. La escena final del episodio final ha estado en nuestras cabezas desde 2015, y estamos muy emocionados por llegar hasta ahí. Pero eso puede llevar más episodios de los que podemos encajar en la temporada. Así que la verdad es que no lo sabemos. Hemos tenido mucha suerte de poder contar la historia de la manera que el guion requiere, y vamos a hacerlo de nuevo. Sabemos a dónde vamos, simplemente no sabemos cuánto tiempo nos llevará."

