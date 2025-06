Salió en 2016 pero es ahora la película más vista en Max en 20 países. Esta taquicárdica historia de posesiones no es para corazones sensibles

Las historias de posesiones están muy trilladas. Niñas bajo la influencia demoníaca, curas superados por la situación y una batalla religiosa donde el poder del Vaticano se pone a prueba. Si ves unas cuantas, sientes que las has visto todas. Claro que si quitamos el foco occidental y lo ponemos en un pequeño pueblo lluvioso perdido en las montañas de Corea del Sur, de repente la cosa cambia.

Ese cambio de aires es quizás lo que ha seducido a tantos a ver 'En presencia del diablo' ('The Wailing'). Estrenada en 2016, se sitúa ahora como lo más visto en Max en 20 países hispanoamericanos (en España la tienen en Filmin), incluyendo México, Bolivia y Argentina, y le ha ganado un segundo puesto a nivel internacional en la plataforma debajo de 'The Alto Knights'. Todo un resurgimiento para una cinta con casi una década a sus espaldas.

Por suerte para los curiosos, 'The Wailing' no es solo una película popular, es también fabulosa. El director Na Hong-Jin sorprendió con un relato sobre posesiones lleno de matices, y un estupendo pastiche de género con el que cuanto menos sepas al entrar, mejor. Fue elogiada en las ceremonias de premios (ganó Sitges y los Baeksang, los "Globos de oro" coreanos) y hoy se mantiene con un impresionate 99% en Rotten Tomatoes. El año pasado, el compañero Jorge Loser también la consideró una de las imprescindibles de terror del siglo XXI.

Como las mejores películas asiáticas de terror, la atmósfera insana es lo que mejor sabe hacer. Lo que empieza como una turbia investigación policial va introduciendo poco a poco pesadillescos elementos de terror religioso, y se convierte en un constante crescendo con una recta final explosiva. En el fantástico reparto destaca Jun Kunimura, un habitual del cine japonés que actúa aquí de misterioso extrangero.

Es una pena que desde entonces Hong-Jin no haya vuelto a ponernos los pelos de punta, al menos no como director. En 2021 se estrenó 'The Medium', donde él actuó de productor. Una película candidata de ser aún más turbia y perturbadora, y que utiliza elementos de metraje encontrado para contar una visceral historia de chamanismo en Tailandia.

En Espinof | 'Pequeñas Mentirosas' no sobrevivió a su propio fenómeno, pero dio pie a una de las series de terror slasher más disfrutables de los últimos años

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos