La mejor película de Jacob Elordi no es 'Frankenstein', ni 'Cumbres borrascosas'. La crítica dicta sentencia y afirma que es esta otra que puedes ver en Prime Video

Tiene una puntuación casi perfecta en Rotten Tomatoes

Morgue
La llegada a los cines de la nueva versión de 'Cumbres borrascosas' nos trae de vuelta a Jacob Elordi, un actor que ya gozó de un enorme éxito hace apenas unos meses con la adaptación de 'Frankenstein' realizada por Guillermo del Toro. Sin embargo, la crítica tiene claro que ninguna de ellas es la mejor película de Elordi, ya que ese honor pertenece a 'Historias de la morgue'.

La carrera de Elordi estaba empezando a despegar cuando aceptó aparecer en esta antología de terror escrita y dirigida por Ryan Spindell. En ella da vida a Jake Matthews, protagonista de 'Sin protección', el segundo segmento en el que el miembro de una fraternidad se acuesta con una chica durante una fiesta, pero se quita el condón el secreto cuando mantienen relaciones sexuales. Lo que sucederá como consecuencia de ello es algo que nunca jamás se esperaba... 

97% de valoraciones positivas

Lo cierto es que 'Historias de la morgue' no hizo demasiado ruido en el momento de su estreno, seguramente consecuencia directa de que se lanzase directamente en streaming a través de la plataforma Shudder. Sin embargo, la prensa especializada quedó encantada con ella, hasta el punto de que tiene un impresionante 97% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Por ponerlo en perspectiva, 'Frankenstein', que incluso ha sido nominada al Óscar de mejor película, llega hasta un 85%, mientras que 'Cumbres borrascosas' tiene actualmente un 65%. Y no es que 'Historias de la morgue' haya recibido pocas críticas, pues es un 97% de 65 valoraciones.

Por cierto, si todavía tenéis pendientes 'Historias de la morgue', tengo buenas noticias para vosotros, ya que podéis verla en streaming a través de Prime Video.

