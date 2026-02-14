La villana viral de Disneyland que ha desafiado las normas de la compañía por ser demasiado buena en su trabajo

Antes de que robots se paseasen por Disneyland. Antes de elaboradas atracciones y de parques gigantescos con cientos de distracciones, las mascotan ya eran el alma del sitio. Estas también han cambiado desde entonces. Mickey y Minnie fueron solo el comienzo de un elenco que se ha ido expandiendo al ritmo de las numerosas historias de Disney, con princesas como Elsa, Rapunzel o más recientemente Vaiana saltando a la palestra.

Claro que a veces gustan más las villanas que las heroínas. Es lo que pasó con la Reina malvada de Disneyland California. Un vistazo rápido en redes basta para toparse con decenas de vídeos dedicados a la antagonista de 'Blancanieves y los siete enanitos' interactuando con los visitantes. Respuestas ingeniosas dadas a toda velocidad, un dominio total de sus gestos de asco ante el "populacho" que viene a molestarla e incluso el rechazo con gracia a los abrazos de los niños. La actriz detrás del personaje desde luego lo da todo para ganarse su sueldo y se nota que disfruta de ello.

Fuente: sabrinavonb (TikTok)

Ahora ya sabemos seguro que la mujer detrás del disfraz era Sabrina Von Bogenberg, y hay que hablar en pasado porque casi tan viral como su presencia en los parques ha sido su despido fulminante por parte de Disney. Las razones son una completa paradoja, pues la han despedido pese a ser un importante impulsor de las visitas al parque y una excelente profesional en lo suyo.

Lo cierto es que en su viralidad, Von Bogenberg estaba incumpliendo también la norma sagrada Disney de invisibilizar a los actores. Así lo confirmaba ella misma en una entrevista a NewsNation. Tras mantenerse ambigua con las razones en los primeros días, admitía al medio que fue incumplir la regla del anonimato lo que hizo que saltaran las alarmas para la compañía. Si bien ella nunca explicitó que fuera la villana en sus redes, sí fue dejando pildoritas que hicieron que los fans acabaran armando el puzle.

Los fans han reaccionado con una mezcla entre incredulidad y enfado. "Imagínate que te despidan porque eres demasiado buena", decía el comentario más popular en la entrevista en la que lo revelaba. Ha sido la crónica de una muerte anunciada para una Bogenberg consciente de que su inesperada fama no le venía nada bien en su línea de trabajo. Para cuando la despidieron era ya un secreto a voces que era ella, y a pesar de ello la actriz se ha mantenido profesional al respecto, negándose a buscar culpables y agradeciendo su tiempo en la compañía.

Es algo sin precedentes que un personaje de los parques Disney adquiera ese nivel de popularidad. Tanto la actriz como Disney parecen salir perdiendo por el incumplimiento de unas normas que no queda claro a quién favorecen. Para los niños la inmersión sigue existiendo independientemente de que el nombre y rostro de la persona que hay detrás sea público. Pero en un sitio donde todo está medido al milímetro y donde el rol de las mascotas se limita a ser mero atrezo, la poco ortodoxa Reina malvada ha puesto contra las cuerdas a una compañía temerosa de perder el control de su narativa.

En Espinof | España ha tenido durante diez años el mejor parque acuático del mundo. Está en Tenerife y tiene atracciones de récord

En Espinof | No es casualidad que el nuevo CEO de Disney fuera el jefe de los parques. La compañía ha cambiado de prioridades en los últimos años