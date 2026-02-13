Se acerca la final del Benidorm Fest 2026 y ya hay favorita. Así queda el cartel de la gala con sus 12 finalistas

La segunda semifinal del Benidorm Fest se ha zanjado con la elección de la otra mitad de artistas que se disputarán el gran premio. Miranda! y bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha salían ayer elegidos en una gala incluso más competitiva, y que sorprendió por haber dejado fuera a Funambulista, artista de gran trayectoria que pese entrar entre los más votados por los espectadores no pasó el corte del jurado del concurso.

Se unirán a los seis primeros finalistas elegidos el pasado 10 de febrero. Y será mañana 14 de febrero a partir de las 22:00 cuando veamos el clímax de la competición. Tras el sorteo, el orden de las actuaciones se queda así: MAYO -'Tócame', KITAI - 'El Amor Te Da Miedo', ASHA - 'Turista', Dani J - 'Bailándote', The Quinquis - 'Tu No Me Quieres', Izan Llunas - '¿Qué vas a hacer?', Mikel Herzog Jr. - 'Mi Mitad', María León ft. Julia Medina - 'Las Damas y el Vagabundo', Rosalinda Galán - 'Mataora', Kenneth - 'Los Ojos No Mienten', Miranda! & bailamamá - 'Despierto Amándote' y Tony Grox y LUCYCALYS - 'T AMARÉ'.

Como gran favorita del festival se erige Rosalinda Galán y su 'Mataora'. La artista sevillana destaca por un tema con impacto que reformula la tradición flamenca con electrónica, y una impresionante puesta en escena expresionista que hace un gran uso de luces y sombras. Galán es relativamente nueva en la industria musical, debutando en 2024 con su single 'Cállate' después de haber iniciado su carrera como actriz hace una década, poniendo su rostro en cine, televisión y teatros.

Donde se queda sin subir el listón esta segunda semifinal es a nivel de audiencia. El festival sigue titubeante en esta primera edición sin contacto con Eurovisión, con una primera semifinal que por primera vez no llegó al millón de espectadores y una segunda que no ha subido ni una décima en el share (que se queda en 11.1%), pese a venir precedida por el agradecido trampolín que suele ser el fútbol con el Atleti-Barça. Tocará esperar a ver si el público se anima para la gran final, evento que históricamente ha servido para hasta duplicar las cifras.

