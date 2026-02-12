"Con gran pesar encontré las palabras". Katie Holmes rinde homenaje a James Van Der Beek, su coprotagonista en 'Dawson crece'

La triste noticia del fallecimiento de James Van Der Beek ha sacudido Hollywood. Son muchos los que han rendido homenaje al actor, pero hay una despedida que siente aún más especial, ya que Katie Holmes compartió reparto con él durante las seis temporadas que estuvo en antena la mítica serie 'Dawson crece'.

"Estoy muy agradecida de haber compartido parte de este viaje con James"

La actriz ha compartido a través de su cuenta de Instagram una carta escrita a mano que va acompañada del siguiente mensaje: "Con gran pesar encontré las palabras. Tengo mucho que asimilar. Estoy muy agradecida de haber compartido parte de este viaje con James. Es muy querido. Kimberly, te queremos y siempre estaremos ahí para ti y tus hermosos hijos".

En la carta, Holmes comienza diciendo "James, gracias. Compartir un espacio con la imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en la tierra de la imaginación y confiar en que nuestros corazones están seguros en ella… Aquí les presento algunos de esos recuerdos, acompañados de risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor… Las aventuras de una juventud única… Coraje. Compasión. Altruismo. Fuerza. Una celebración de la vida y las acciones tomadas para vivir con la integridad de que la vida es un arte: crear un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos, la travesía de un héroe".

"Lamento esta pérdida con el corazón aferrado a la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por su huella en ella", continúa Holmes, a quien también hemos podido ver en títulos como 'Batman Begins' o 'Jack y su gemela', antes de concluir su emotivo mensaje así mostrando todo su apoyo a Kimberly, la viuda del actor, y sus hijos.

Por cierto, Kevin Williamson, creador de 'Dawson crece', también ha querido dar un último adiós a Van Der Beek: "Varias veces hoy, desde el corazón, he intentado encontrar las palabras para expresar la hermosa brillantez de James y lo que su presencia ha significado en mi vida. Pero realmente me faltan las palabras. Tendré que confiar en que algún día esas palabras saldrán... Pero hoy, solo puedo pensar en Kimberly y toda la familia Van Der Beek. Mi corazón está con vosotros".

