Ben Stiller sale en defensa de Bad Bunny tras los ataques recibidos por su actuación en la Super Bowl: "Van a investigar su talento, carisma y corazón"

Aquí en España, el espectáculo del descanso de la Super Bowl nos llega siempre con unas cuantas horas de retraso y, casi siempre, filtrado ya por la conversación en redes. Esta vez, además del debate habitual sobre si el show de Bad Bunny había sido más o menos espectacular, también terminó colándose en la conversación la polémica política importada directamente de Estados Unidos.

Como por ejemplo, el hecho de que haya habido políticos como un congresista republicano pidiendo a la FCC que investigue la actuación por "indecencia". Lo que podría haberse quedado en una anécdota más del circo mediático acabó provocando una reacción en cadena en Hollywood y en redes sociales, con Ben Stiller saliendo a contestar a todos aquellos que se metían con el cantante.

Una escalada absurda

A través de sus redes sociales, Randy Fine, representante del sexto distrito del Congreso de Florida, exigió a la FCC "una investigación completa e inmediata" sobre el show de Bad Bunny. En su escrito, el político cargó contra el contenido del espectáculo con estas palabras:

"No importa si lo dices en español. Incitar a menores a consumir cocaína en una transmisión televisiva en vivo es un delito. No importa quién cante. Proferir la palabra que empieza con F durante el Super Bowl es ilegal. Ambas cosas sucedieron durante la transmisión del Super Bowl del domingo… Insto a la FCC a que realice una investigación exhaustiva y aplique las máximas penas permitidas por la ley. Cualquier otra medida indicaría que la indecencia se tolera mientras sea rentable, y que es un mensaje que no se puede permitir que se mantenga".

Tras esta declaración, las reacciones no tardaron en llegar, y una de las más virales fue la de Ben Stiller, que optó por el sarcasmo para desmontar el discurso.

"Enfoque de la investigación: ¿cómo logró Bad Bunny arrasar a un nivel tan alto y ofrecer el espectáculo de medio tiempo más visto y mejor producido sobre inclusión y amor jamás creado? Los investigadores planean explorar el origen del enorme talento de Bunny, su carisma excepcional y su corazón aún más grande”.

Lejos de quedarse en un solo comentario, Stiller siguió contestando a quienes salieron en defensa de Fine. "Cuando pasas toda tu vida en la burbuja de Hollywood, donde todo te lo dan gracias a tu familia… Te vuelves un santurrón, ignorante de Ben Stiller", le dijo un usuario de redes sociales al comediante, al que respondió: "Gracias. Vivo y soy de Nueva York, y estoy agradecido por mi familia y les deseo todo lo mejor". Otro usuario intentó restarle valor al fenómeno de Bad Bunny con un dato de audiencia: "no fue el más visto del medio tiempo. Kendrick [Lamar] sí", a lo que Stiller contestó sin entrar al barro: "Kendrick también estuvo increíble".

