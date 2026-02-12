'Kimetsu no Yaiba' tendrá un remake live action para regresar a la Fortaleza Infinita pero hay una mala noticia para los fans fuera de Japón

En 2025 el fenómeno por excelencia del mundo del anime ha sido 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', que ha marcado taquillazo tras taquillazo y aún ni siquiera ha dejado los cines japoneses. Pero el fenómeno no termina ahí, y ahora toca su propia adaptación en acción real para volver a revivir el asalto a la fortaleza de Muzan, aunque solo por tiempo limitado.

Desde arriba, con sentimiento (y demonios)

En Japón ya se han vuelto unos expertos en hacer musicales de anime, y en concreto 'Kimetsu no Yaiba' ya ha tenido cinco obras para ir adaptando al completo toda la historia de Tanjiro Kamado. Ahora toca la sexta, que se encargará de adaptar la película de 'La fortaleza infinita' y el arco inmediatamente interior de entrenamiento.

El musical de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' traerá de vuelta a gran parte del elenco que ya ha participado en las anteriores obras y viene encabezado por Shogo Sakamoto y Fu Takahashi como Tanjiro, Karen Takahashi como Nezuko, Keisuke Ueda como Zenitsu y Yugo Sato como Inosuke.

Ahora bien, por desgracia poder ver la obra de 'La fortaleza infinita', al igual que sus predecesoras, va a ser complicado: tan solo estará disponible en Japón entre el 13 y el 28 de junio de este mismo año. Así que solo nos queda esperar que se realice alguna grabación oficial y que en algún momento pase a estar disponible en streaming como ha ocurrido con otros musicales como 'Hamilton' o incluso la adaptación teatral de 'El viaje de Chihiro'.

Mientras tanto, todavía no sabemos cuándo llegará por fin 'La fortaleza infinita' a streaming', y no tiene pinta que pase hasta que deje definitivamente los cines. En Japón 'Kimetsu no Yaiba' vuelve a la televisión a partir de abril, así que quizás para cuando termine la emisión de la cuarta temporada tengamos noticias sobre el futuro del anime.

