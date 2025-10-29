El anime lo ha petado en 2025. 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man' han conquistado al público en cines, pero no es un fenómeno tan fácil de imitar

Este 2025 ha sido un año muy potente para el anime, porque no solo se han estrenado en España muchas películas muy diferentes sino que además algunas han llegado a hacer historia.

No se puede hablar de anime en cines este año sin 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', que ha roto todo tipo de récords de taquilla y en España llegó a recaudar 3,3 millones de euros durante su primer fin de semana en cines, siendo la película más taquillera ese fin de semana.

Mucho más que un evento puntual

En el momento de escribir este artículo, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' acumula ya 6.307.176 euros con 818.285 espectadores, unas cifras inauditas hasta ahora para cualquier película de anime en nuestro país. Los cazadores de demonios han roto completamente los esquemas para las películas de anime en cines, y a nivel mundial continúa haciendo unos números descomunales de los que el resto de estudios ya están tomando nota.

Pero no es el único fenómeno que hemos visto: acaba de llegar a nuestras pantallas 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze'. La otra película con cazadores de demonios también está funcionando de miedo y en su fin de semana de estreno se ha convertido en la película más vista de España, alcanzando el primer puesto de la taquilla.

'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man' han marcado dos hitos tremendos. Desde su estreno en Japón en julio la primera lleva ya acumulados 667 millones de dólares con un presupuesto de 20 millones, mientras que la segunda ya ha recaudado un estimado de 110 millones de dólares frente a un presupuesto de 4,1 millones. Además, por primera vez en la historia tenemos dos películas de anime en la lista de las 30 películas más taquilleras de todo el año.

Como ya venimos viendo desde hace un tiempo, el anime ya no es un entretenimiento de nicho, sino un medio más para contar historias y ahora ha terminado de encandilar al público internacional.

El anime en cines ya no es un evento puntual, con ciclos, festivales o estrenos concretos de grandes franquicias. Se ha convertido en un entretenimiento más que disfrutar en pantalla grande... Y que mueve a millones y millones de espectadores por todo el mundo.

Y es que solamente este año, además de 'Chainsaw Man' y 'Kimetsu no Yaiba' en España hemos podido disfrutar en cines de una buena ristra de películas de anime en pantalla grande: 'Tu color', 'Anzu, gato fantasma', 'Shingeki no Kyojin: The Last Attack', 'Kaiju No.8: Misión de reconocimiento', 'Detective Conan: One-Eyed Flashback', o 'Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death', entre otras. Sin contar con reposiciones, ciclos de Studio Ghibli, aniversarios... y una larga lista de variables.

Que, de acuerdo varias de ellas son recopilatorias de las series de anime, pero antes para este tipo de películas no se planteaba el estreno en nuestro país ni siquiera con una sesión limitadísima. Y no son las únicas, próximamente también veremos en cines: 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', 'Scarlet' de Mamoru Hosoda, y 'Angel's Egg' de Mamoru Oshii, que además llega a España por primera vez en 40 años.

Los estudios y las distribuidoras han tomado nota de la respuesta del público. Y en los próximos años podemos esperar que todos los animes quieran tener su gran estreno en cines para intentar pillar su ración de la taquilla. Aunque creo que se olvidan de lo más importante: Roma no se construyó en un día, y 'Kimetsu no Yaiba' tampoco.

Si 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' es el gran evento multimillonario que es hoy en día es porque se ha cocido a fuego lento. Esta nueva trilogía es el colofón de cuatro temporadas de anime y otra película, con lo que se ha ido preparando a sus fans a lo largo de varios años y creando muchísima expectación de cara al final de la historia.

Lo mismo ocurre con 'Chainsaw Man'. Venía precedida de un manga muy exitoso y una primera temporada de anime, además de que el Arco de Reze adapta una de las sagas favoritas de los fans y se presta de miedo al formato película. Ambas sientan un peligroso carrito al que muchos van a querer subirse, aunque ahora sabemos que el público está más que receptivo y se apunta a un bombardeo. Los números de la taquilla no mienten, y se ha demostrado que el anime es un negocio increíblemente jugoso en la pantalla grande.

