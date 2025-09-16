Tanjiro Kamado ya es imparable. 'Kimetsu no Yaiba' vuelve a hacer historia y se lleva por delante a Hayao Miyazaki, a Goku y a Luffy

Por fin se ha estrenado 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' en España y a nivel internacional, y como no podía ser de otra manera lo nuevo del anime está siendo un fenómeno arrollador que está arrasando en taquilla. Pero que no se nos olvide que la película de Ufotable se sigue mostrando en los cines de Japón y los números siguen subiendo... Y ya se ha llevado al último competidor que le quedaba por delante.

Todo queda en familia

Desde su estreno el pasado 18 de julio, la recaudación de 'La fortaleza infinita' no ha dejado de crecer y crecer cada semana e incluso llegó a romper tres récords diferentes en su primer fin de semana en cines.

Hace apenas un mes ya se coló de sobra en el Top 10 de los grandes taquillazos de anime de la historia, y ahora directamente se ha convertido en la segunda película de anime más taquillera de la historia al llevarse por delante a 'El viaje de Chihiro' de Hayao Miyazaki. Y es que 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha superado al clásico de Studio Ghibli en menos de 60 días en cines, con un total de 33,05 mil millones de yenes recaudados (190,5 millones de euros) y 23,04 millones de entradas vendidas.

La última barrera a batir está en casa: 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', estrenada en 2020 y ostentando una recaudación de 40,75 mil milones de yenes. Pero al ritmo que va la nueva aventura de Tanjiro Kamado la va a superar antes o después, porque no tiene pinta de que vaya a dejar los cines japoneses pronto.

El fenómeno se sigue extendiendo también fuera de Japón y en Estados Unidos ha superado incluso al récord de taquilla establecido por la película de 'Pokémon' hace 26 años. En España 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' también ha tenido un estreno espectacular en España y se ha convertido en la película nº1 en taquilla, llevándose por delante a 'Expediente Warren 4' y 'El cautivo'.

Solamente en su fin de semana de estreno, 'La fortaleza infinita' ha recaudado 3,3 millones de euros. Y si tiramos de comparativas con otras grandes franquicias de anime, 'One Piece Film Red' llegó a acumular 1,02 millones de euros, 'Jujutsu Kaisen 0' hizo unos 1,07 millones y 'Dragon Ball Super: Super Hero' se embolsó 1,89 millones... Y lo nuevo de 'Kimetsu no Yaiba' las ha superado a todas con creces en tan solo unos días. Vamos, que se reafirma que lo de este anime es una barbaridad, y Tanjiro Kamado continúa siendo imparable.

