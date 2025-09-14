'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' acaba de hacer historia al destrozar un récord que 'Pokémon' tenía desde hace 26 años

Hace ya la friolera de 26 años que se estrena 'Pokémon: La película', todo un bombazo en Estados Unidos que consiguió el mejor estreno de todos los tiempos para un anime. Durante su primer fin de semana hizo 31 millones de dólares, una cifra que crece hasta los 50,7 si sumamos lo que había acumulado durante el miércoles y el jueves previo.

Ese récord parecía imbatible, pero eso acaba de cambiar con el alucinante desembarco de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'. Tal ha sido su éxito que en su primer día en las salas norteamericanas ya sumó 33 millones de dólares, una cantidad que finalmente se ha quedado en unos históricos 70 millones de dólares.

Arrasando con todo

Esa cifra representa el mejor estreno de la historia para un anime en Estados Unidos, pero es que además también el sexto mejor estreno de todos los tiempos durante el mes de septiembre. Poca broma con el tremendo impacto que ha conseguido allí 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'.

Ni siquiera que la duración de la película se vaya por encima de los 150 minutos ha sido impedimento para que el público acuda en masa a verla. Eso también le ha permitido destronar fácilmente a 'Expediente Warren 4' y alcanzar el número 1 en los cines norteamericanos.

Por cierto, 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita ya había arrasado antes en Japón, donde ha superado holgadamente los 200 millones de dólares en taquilla. De hecho, allí es ya la tercera película con mejor recaudación de todos los tiempos.

En Espinof | El antiguo editor de 'Dragon Ball' opina que 'Kimetsu no Yaiba' solo se hizo popular gracias al anime. Creo que algo de razón no le falta

En Espinof | Las 57 películas más taquilleras de la historia. De 'Ne Zha 2' a 'Avatar', todas las que han sumado más de 1000 millones







