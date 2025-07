El antiguo editor de 'Dragon Ball' opina que 'Kimetsu no Yaiba' solo se hizo popular gracias al anime. Creo que algo de razón no le falta

Hay ciertas personalidades del mundillo del manga y el anime que cuando hablan sube el pan. Y Kazuhiko Torishima, quien fue el antiguo editor de Akira Toriyama en 'Dragon Ball', se está consolidando como una de ellas. El editor suele tener opiniones bastante certeras, o por lo menos interesantes, sobre la industria, y en este caso no ha tenido pelos en la lengua para hablar sobre el fenómeno que es 'Kimetsu no Yaiba'.

No va tan desencaminado...

La película 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se estrenó hace unos días en Japón y ya ha batido varios récords de taquilla, demostrando una vez más que es un anime arrollador que mueve millones de fans... Y de yenes. Ahora bien, Torishima cree que si 'Kimetsu no Yaiba' está donde está ahora ha sido gracias al anime, y no por el manga original de Koyoharu Gotouge.

"Kimetsu no Yaiba' solo se volvió tan popular porque el anime era increíble. El manga en sí mismo no era tan bueno. Es como que el manga eran los granos de cafe crudos, y el anime lo tostó y lo infusionó en algo realmente especial.", dijo recientemente Torishima, como recoge sandman desde su cuenta de X (Twitter).

Ahora, aunque las palabras de Torishima pueden parecer un poco ácidas, el editor al final mantiene que el anime de 'Kimetsu no Yaiba' ha resultado ser algo muy especial dentro de la industria. Pero creo que algo de razón no le falta.

La historia de 'Kimetsu no Yaiba' es emotiva y emocionante, con personajes trágicos y una trama atrayente, pero que también puede volverse repetitiva y que no reinventa los shonens de acción (ojo, esto no es malo). Pero desde luego ha sido gracias al magnífico anime de Ufotable que ha conseguido catapultar su popularidad hasta donde está ahora, con 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' incluso convirtiéndose en la película de anime más taquillera de la historia por encima de 'Your Name' y 'El viaje de Chihiro'.

El anime de 'Kimetsu no Yaiba' ha sabido elevar su historia con su cinematografía, banda sonora y, obviamente, también el trabajo de los actores de doblaje. Nos ha dejado consistentemente un gran nivel de animación, y su impecable acabado incluso ha cambiado la forma en la que trabajan muchos otros estudios, que se han dado cuenta de que la calidad debe primar por encima de la cantidad.

Como dice Torishima, había unos granos de café, que ya pueden ser de mejor o peor calidad dependiendo del criterio de cada uno. Pero desde luego el anime ha conseguido que 'Kimetsu no Yaiba' sea un café excelente que incluso si no eres muy fan vayas a querer probar.

