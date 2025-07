La película de 'Kimetsu no Yaiba' ha pulverizado tres récords diferentes: 'La fortaleza infinita' apenas se ha estrenado y ya es el gran fenómeno de anime de 2025

Es uno de los grandes estrenos de 2025, y la llegada a los cines japoneses de la nueva película de 'Kimetsu no Yaiba' no ha decepcionado. 'La fortaleza infinita' se estrenó en Japón el 18 de julio por todo lo alto y marcando un fin de semana histórico, pero es que a pesar de no llevar ni una semana en cines ya ha reventado varios récords de recaudación.

El éxito queda en casa

Ya en su primer día en cines 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' llegó a superar los 1,7 mil millones de yenes (unos 10,5 millones de euros), convirtiéndose en el mejor día de estreno de la historia. Este fue el primer récord que reventó, con la franquicia superando a los 1,26 mil millones de yenes que hizo en 2020 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito'.

El segundo récord llegó el 20 de julio, con la nueva película de 'Kimetsu no Yaiba' amasando la mayor recaudación lograda en un domingo con sus 2,03 mil millones de yenes (11,78 millones de euros),

Y es que durante todo el fin de semana Tanjiro Kamado y los cazadores de demonios siguieron pasando por caja, y en sus cuatro primeros días en cines la película llegó a superar los 7,3 mil millones de yenes (42,38 millones de euros, aproximadamente). Este es el tercer récord que ha reventado: la película más taquillera de Japón en su primer fin de semana en cines.

Para hacernos a la idea, 'Tren infinito', que todavía se mantiene como la película de anime más taquillera de la historia, amasó unos 4,62 mil millones de yenes. Así que 'La fortaleza infinita' ya se ha convertido en un fin de semana en la segunda película más taquillera de todo 2025 en Japón, superada tan solo por 'Detective Conan: One-Eyed Flashback'.

Aunque claro, los 14 mil millones de Conan Edogawa se lograron a lo largo de varios meses y 'Kimetsu no Yaiba' ya ha recaudado la mitad en tan solo unos días. Desde luego la fe que tenían los productores en 'La fortaleza infinita' estaba plenamente justificada y la película de anime va a ser uno de los grandes fenómenos en taquilla este 2025.

Y eso que todavía tendremos dos películas más de 'Kimetsu no Yaiba' por delante, con lo que no sería de extrañar que las siguientes también sigan reventando récords. En España aún tendremos que esperar hasta el 12 de septiembre para ver 'La fortaleza infinita' y, sobre todo, comprobar si está a la altura de todo el hype que vienen levantando los fans japoneses.

