'Avatar: Fuego y ceniza' decepciona en su estreno en taquilla y siembra dudas sobre el futuro de la saga de James Cameron

La esperada 'Avatar: Fuego y ceniza' ha comenzado su andadura en cines de forma un tanto decepcionante: la película de James Cameron ha sumado 12 millones de dólares durante las previews del jueves, lo cual supone una caída de casi el 30% con respecto a los 17 que logró 'Avatar: El sentido del agua' hace tres años.

A la hora de valorar esa cifra hay que tener en cuenta varios condicionantes. El primero es que el propio Cameron ha dicho que 'Avatar 3' tiene que ser una de las 10 películas más vistas de la historia para ser rentable y que Disney acepte hacer la cuarta parte. Eso supone tener que superar los 1.671 millones que hizo 'Jurassic World'.

Qué tiene a favor y en contra

Si aplicamos una posible caída del 30% también a sus ingresos totales, eso supondría que 'Avatar: Fuego y ceniza' se quedaría a las puertas de conseguirlo, ya que rondaría los 1.650 millones. Parece una barbaridad pensar en ella como un fracaso o incluso una decepción si llega hasta esa cifra, pero es la narrativa que está vendiendo Cameron.

Además, las primeras estimaciones para los resultados en la película en Estados Unidos durante su primer fin de semana también apuntan en una dirección similar. Se espera que 'Avatar: Fuego y ceniza' oscile entre los 90 y los 105 millones de dólares, lo que también sería una caída notable con respecto a los 134,1 millones que consiguió su predecesora.

Sin embargo, la saga 'Avatar' se ha caracterizado hasta ahora por tener unos grandes mantenimientos en taquilla, algo que quizá lleve a que muchos hayan decidido verla más adelante. Recordemos que la Navidad está a la vuelta de la esquina -más que en el caso de la segunda entrega, que llegó a los cines un 16 de diciembre- y muchos tendrán compromisos que no habrán podido aplazar.

Otro factor que conviene tener en cuenta es que el hecho de estar una nueva película apenas tres años después de 'Avatar: El sentido del agua' puede que haya rebajado su condición de evento imprescindible para algunos espectadores. Y eso no es nada bueno para una película tan cara que necesito un éxito poco menos que histórico para justificar su existencia.

Por último, 'Avatar: Fuego y ceniza' es la que menos ha gustado a la crítica -la sitúan como la peor de la franquicia y la segunda película menos lograda de toda la filmografía de Cameron-, algo que también podría tener un impacto negativo en la película. Y es que aquí un par de cientos de millones arriba o abajo pueden ser claves en el futuro de la saga...

