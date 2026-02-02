HOY SE HABLA DE

Aún no se ha estrenado 'Linternas' y Damon Lindelof ya prepara su nueva miniserie para HBO. Un descabellado thriller cuya premisa lamenta no habérsele ocurrido

El creador prepara la adaptación de 'La cadena', el libro de Adrian McKinty

Lindelof Cadena
Faltan unos cuantos meses para que podamos ver 'Linternas', la nueva adaptación de un cómic de DC por parte de Damon Lindelof siete años después de 'Watchmen' y el guionista y creativo ya está preparando una nueva serie para HBO. Es también una adaptación y se basa en un thriller que parte de una premisa bastante absurda.

Compuesta por ocho episodios, 'The Chain' está basada en la novela de Adrian McKinty (editada en España como 'La cadena'), la cual causó sensación cuando se publicó en 2019. Si bien no hay detalles sobre el argumento de la serie, la novela sigue a una madre cuya hija es secuestrada. Para verla de nuevo deberá hacer dos cosas: pagar el rescate y secuestrar a otro niño.

Cadena de raptos

Vamos, la protagonista se convierte, como podéis suponer, en un nuevo eslabón de toda una cadena de secuestros. Algo que quiere expandir Damon Lindelof, del que se dice (así lo expresan en la nota de prensa) que su idea es ampliar la mitología detrás de la novela (por ejemplo, sobre quién está al mando de la megatrama criminal).

'The Chain' está escrita y producida por Damon Lindelof, con Carly Wray y Breannah Gibson colaborando con él para la escritura del episodio piloto de una miniserie que tiene una premisa que Lindelof lamenta no habérsela ocurrido:

«Desde el momento en que escuché la premisa original y descabellada del libro de Adrian, me quedé impactado, sorprendido y enfadado por no haberlo pensado yo mismo. Siempre he querido adaptar un gran thriller y este tiene todos los toques oscuros, extraños y emocionantes que despiertan mi imaginación.»

