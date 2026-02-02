La gala de los Óscar eliminará una de sus partes más icónicas tratando de ahorrarse 15 minutos. La decisión premia a las películas populares y hunde a las desconocidas

Si, como yo, lleváis un tiempo viendo la gala de los Óscar, tendréis perfectamente identificados los momentos para echarse una siesta rápida o, en su defecto, ir al baño: personalmente, el discurso del presidente de la Academia, las canciones (las que no te gustan, al menos) y el In Memoriam son ideales para estar más o menos fresco durante los premios importantes. Bueno, pues la ventana está a punto de hacerse más pequeña.

Coser y (no) cantar

Conscientes de que todos los años acaban pasándose de hora, en la Academia llevan tiempo tratando de ahorrar tiempo como sea. Si un año repartieron los premios "menos importantes" en una vergonzosa mini-gala previa, en esta edición han tenido otra idea de bombero, directamente reduciendo las actuaciones musicales nominadas en la gala. No, no quitándolas todas (lo que sería comprensible aunque doloroso), sino dejando solo las dos más populares.

Tal y como ha desvelado Variety, el próximo 16 de marzo de madrugada solo escucharemos 'I lied to you', de 'Los Pecadores' y (seguro que no os lo esperabais) 'Golden', de 'Las Guerreras K-Pop', dejando así bastante claro cuáles son las tres canciones sin opciones de Óscar: 'Dear Me', de 'Diane Warren: Relentless'; 'Sweet dreams of joy', de '¡Viva Verdi!'; y 'Train Dreams' de, precisamente, 'Sueños de trenes'. Nadie estará más tranquilo en ese teatro sabiendo que no va a ganar que los compositores e intérpretes de estas tres canciones.

Con estas eliminaciones, la gala podría ahorrarse unos 15 minutos de retransmisión (nada mal, teniendo en cuenta que dura tres horas y media). Es necesario para poder presentar el nuevo premio a mejor casting sin cortar ninguno de los "menores", pero esta decisión hace de menos a las canciones menos populares, que tenían aquí un perfecto escaparate para darse a conocer.

Además, todavía tenemos que ver con qué sustituirán estas tres actuaciones: ¿Volveremos a tener un momentazo como el del año pasado con 'Wicked'? De momento, lo único que está claro es que, antes de marcharse a YouTube, la gala de los Óscar aún tiene que adecuarse al panorama televisivo. En 98 años parece que no han tenido tiempo.

