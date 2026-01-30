'Ponies' es lo que no sabía que necesitábamos todos los que echamos de menos 'Killing Eve'. Un fantástico y ligero thriller de espionaje en la Unión Soviética

Como corresponde, 'Ponies' explica nada más comenzar de dónde viene el título y cómo en argot de espionaje por un lado están las personas de interés (POI) y, por otro, las que no lo son, (las PONI), es decir, todas las demás. Con esta breve explicación se abre la puerta a una estupenda serie de espías que acaba de aterrizar en SkyShowtime.

Protagonizada por Emilia Clarke y Haley Lu Richardson, 'Ponies' arranca con el momento en el que las esposas de dos agentes de la CIA que trabajan en la embajada de Estados Unidos en Moscú a finales de los 70, se conocen. Tras una tragedia que acaba con la vida de sus maridos, Bea y Twila deciden investigar qué pasó realmente aprovechando que nadie se fija en las mujeres que trabajan en la embajada.

Ponies, no caballos

Si visteis 'El espía que me plantó', seguramente notaréis algo de similitudes en la inexperiencia de Bea y Twila y lo divertido de su dinámica, no en vano esta serie viene de los guionistas (y director) de la película, Susanna Fogel y Richard Iverson. Así que si la habéis visto creo que ya podéis imaginar la mezcla entre el género de espionaje y comedia de colegas.

No es, de hecho, la única referencia que viene a la cabeza viendo 'Ponies', ya que Twila bien podría ser también la protagonista de otra serie en la que ha participado Fogel, 'The Flight Attendant'. Además, creo que suple el hueco dejado por 'Killing Eve' en el sentido de thrillers de espías con toque de comedia y protagonistas femeninas. Incluso hay cierto toque sáfico rondando.

Claro, a diferencia de 'Killing Eve' aquí las protagonistas tienen experiencia nula, lo cual se puede usar a su favor para el despiste de la KGB, incluyendo el siempre suspicaz villano (Artjom Gilz). Esto hace que no tengamos nada más comenzar misiones peligrosas y de situaciones de vida o muerte, sino más bien una serie de pequeñas misiones de recogida de inteligencia, reuniones con activos y demás.

Quizás el mayor problema con la serie venga de que la premisa la ventilan rápidamente. Sin prácticamente tiempo para explorar el duelo de las protagonistas y de dónde sale este interés en trabajar para la CIA, de repente en un par de escenas las vemos con la aprobación del jefe de la estación. Algo que se ve poco trabajado. Evidentemente desde el principio hay una sospecha, pero de ahí a "voy a meterme en la CIA" creo que falta un poco más de motivación.

Gracias a Dios, con Clarke y Richardson ya tenemos una garantía de que, al menos, cuando el guion más flojea, ellas lo saben solventar. A veces, claro, no llegan a todo y por muy bien que estén las dos, la falta de profundidad de ambas (sobre todo Twila) es difícil de estirar a lo largo de los ocho episodios de la serie.

Esto podría ser un problema grave, pero esta es una serie que, como se suele decir, viene a jugar. No quiere, ni finge querer, ser algo al nivel de 'The Americans' o inserte aquí el título de cualquier novela de John LeCarré, y eso es algo que juega bastante (muy) a su favor. De ahí que se le pueda perdonar el que naveguemos por situaciones más que familiares y tópicas.

La verdad sea dicha, me puse 'Ponies' sin esperar nada más que algo entretenido y me he visto devorando episodios uno tras otro. Una serie desenfrenada, muy entretenida y al servicio de dos actrices protagonistas a las que es una delicia absoluta ver.

