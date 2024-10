La carísima franquicia de espías y ciencia ficción de los Russo encuentra en Italia su razón de ser. Prime Video acaba de estrenar un spin-off que es un paso adelante en la saga

Debo de ser uno de los pocos defensores de ‘Citadel’, al menos a un nivel de entretenimiento. La gran franquicia internacional de los hermanos Anthony y Joe Russo bordeó el desastre con una serie protagonizada por Priyanka Chopra y Richard Madden cuyo mayor problema era su aspecto cutre y de baratillo que tenía (sobre todo para el dineral que se habían dejado) en lo que no dejaba de ser un thriller de espías efectivo y entretenido.

Así que no las tenía todas conmigo cuando le fui a dar una oportunidad a su primer spin-off internacional, que estrena Prime Video, ‘Citadel: Diana’. Compuesta, al igual que la serie madre, de seis episodios (estrenados todos a la vez), en esta ocasión nos vamos a Italia para ver la historia de una joven espía que lleva años infiltrada en Manticore y se ha quedado sola tras el colapso de Citadel.

Sin desvelar demasiado (la lista de “no revelar” es bastante curiosa), digamos que la espía encuentra una oportunidad para intentar salir sin, de paso, que descubran que es (o fue) una topo en lo que parece fraguarse una guerra interna entre los dirigentes de la agencia y las familias que la dirigen en Europa.

Potenciando sus géneros

Lo primero que llama la atención de la serie es que esta potencia más el aspecto de ciencia ficción de la saga. No es que en la original no hubiera de ello pero, digamos, nada que no fuese común en el género del espionaje (ahí tenemos los inventos que se sacan de la manga tanto en las películas de James Bond, las de ‘Misión: Imposible’ y demás).

Es quizás, cuestión de cómo traslada al espectador que nos encontramos en un futuro cercano (2030) simplemente con dos o tres trucos, que digamos. Ahí tenemos la catedral destruida de una Milán sumida en un estado policial. Además, se nota más la tecnología punta, incluyendo lo que usa Diana para no ser descubierta.

Por otro lado, en el aspecto visual ‘Citadel: Diana’ está mucho más cuidada. O, al menos, dentro de las limitaciones presupuestarias, tiene un diseño de producción bastante mejor diseñado. Tampoco es que tengamos algo de supremacía cinematográfica pero, al menos, es notable dentro de lo convencional.

La mayor diferencia, sin embargo, radica en la sustancia. Repito que a mí la ‘Citadel’ original me gustó, pero también era consciente de que carecía de chicha y que era comida rápida. Esta me parece que maneja mucho mejor los ingredientes que cuenta y tiene bastante más personalidad y, sí, sustancia. Es un thriller de espionaje al uso, pero bien desarrollado y una historia y drama personal interesante.

No sé si es que aun con sus virtudes la primera serie puso el listón demasiado bajo pero desde luego que ‘Citadel: Diana’ es un paso, me atrevería a decir gigantesco, hacia adelante en prácticamente todos los aspectos: guion, diálogos, reparto y dirección parecen remar todos en esa dirección encontrándonos con una serie de espías efectiva y sólida.

Por cierto, tendremos Citadel para rato ya que en un mes tendremos el spin-off indio ('Honey Bunny') así que lo mismo es pronto para entusiasmarnos con la salud de la saga ulterior a la serie principal. Pero vayamos viendo.

