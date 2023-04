'Citadel' es el gran órdago de Amazon Prime Vídeo para 2023: un trepidante y entretenidísimo thriller de espías con espíritu de blockbuster

De un tiempo a esta parte, Amazon Prime Video parece estar especializándose en lo que se está llamando "Dad TV", es decir, series que tradicionalmente apelan a un público masculino (propuestas de acción, por ejemplo). Ahí tenemos 'Reacher', 'Jack Ryan', 'La lista final', etc. De algún modo, la carísima 'Citadel', que estrena este viernes la plataforma, es la culminación de esta estrategia de programación.

Lo que no quiere decir, para nada, que esta serie, que cuenta con la producción de los hermanos Joe y Anthony Russo ('Vengadores: Endgame') no pueda ser disfrutada por todos, ya que nos encontramos con un ambicioso, trepidante y muy entretenido thriller de espionaje.

Priyanka Chopra Jonas ('Quantico') y Richard Madden ('Juego de tronos') protagonizan la serie, cuya primera temporada consta de seis episodios, como dos otrora espías de élite de una agencia internacional independiente de todo gobierno. Ocho años después de la caída de la agencia y una pérdida de memoria en su última misión, ambos vuelven a la acción.

Ambiciosa y cara... pero se nota a ratos

Hablar de 'Citadel' es hablar de una de las series más ambiciosas de Prime Video. Según ciertas informaciones, la segunda más cara de la historia, con unos costes elevados debidos, en parte, a una tormenta detrás de las cámaras que incluyó la marcha de Josh Appelbaum, su showrunner y su socio al guion André Nemec por diferencias creativas.

Aquí llega "para salvar los muebles" David Weil ('Hunters') cuya llegada supuso unas intensas semanas de reshoots (con unos sobrecostes de 75 millones de dólares) y un episodio menos (de 7 a 6) —lo cual es curioso, porque sus episodios no llegan a 40 minutos—. Algo que no ha hecho más que encarecer una serie ya de por sí cara.

Desde Amazon Studios tienen muchas esperanzas en esto, ya que tienen planeada una gran franquicia (ya tiene confirmada la temporada 2 y spin-offs internacionales) y, la verdad, es que se nota desde el principio que lo que tienen entre manos es todo un blockbuster que, sin duda, funciona... y funcionará a nivel de espectadores también.

Un spy-fiction tan clásico como efectivo

He de reconocer que cuando le di al play al primero (de tres episodios a los que he tenido acceso), no tenía demasiado esperanzas. Sin embargo, 'Citadel' arranca a lo grande con una solvente escena de acción en un tren en el que se nos presenta tanto a la pareja protagonista como al rival a batir en lo que, descubrimos, es una emboscada a nivel global.

David Weil y el resto de guionistas (actuales y anteriores) parecen haber aprendido de memoria el manual del buen thriller de espionaje y, en ese sentido, es bastante clásico y efectivo, lo cual a veces puede volverse en contra a la hora de anticipar y mostrar sus giros. A veces, parece prima hermana de la también muy entretenida 'Rabbit Hole', en ese sentido.

Su formato de episodios cortos permite, además, ser muy directa a la hora de ir del punto A al punto B o la villana de Lesley Manville desde el principio. Pero donde creo que hay más problemas es en el apartado visual, que deja algo que desear sobre todo si tenemos en cuenta lo abultado del presupuesto.

Si bien a nivel de dirección la serie es bastante solvente y creo que las set pieces están bastante bien, nos encontramos con una realización algo más convencional, casi de cadena en abierto estadounidense, de lo que resulta beneficioso a una serie que tiene tanta ambición. Sí que es cierto que hay escenas (hay una en concreto en el tercer episodio) que recuerdan al buen cine de espías pero, por lo general, falta un poco de pulido y esplendor.

Algo parecido pasa con el reparto. Si bien Madden y Chopra son correctos y sólidos como intérpretes, les falta todavía (sobre todo al primero) carisma suficiente para ser los héroes de acción. Carisma y, también, bastante química entre ellos. Por el contrario, siempre es una delicia ver a Stanley Tucci y a Lesley Manville en cualquier proyecto y aquí no son una excepción.

Imagino que aquí entra (mucho) el gusto de cada espectador, pero a pesar de sus evidentes defectos, 'Citadel' es un thriller de espionaje entretenidísimo, de ritmo frenético, muy efectivo y con ganas de ser blockbuster. Ojo que sí que podemos tener aquí la próxima gran franquicia de acción... al menos en lo televisivo.

