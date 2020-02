'Hunters': los cazadores de nazis de Al Pacino y Jordan Peele para Amazon se mueven entre la solemnidad y la exploitation

Cazadores de nazis en los 70. Bajo esta premisa (con la cual ya vamos directos a decir "calla y toma el dinero de la suscripción") se desarrolla 'Hunters', la nueva serie original de Amazon Prime Video que cuenta con Jordan Peele ('Nosotros') como productor y un debutante David Weil en la creación y escritura de guion.

La serie comienza con la historia de Jonah (Logan Lerman), un joven friki de los cómics y del cine que sufre una tragedia terrible cuando un desconocido entra en su casa y asesina a su abuela, superviviente del holocausto. En su shiva, conocerá a Meyer Offerman (Al Pacino), un misterioso millonario que parece saber más de lo que cuenta.

No tardaremos mucho (bueno, más de lo que nos hubiera gustado) en saber que este misterioso señor dirige una operación que busca y caza a cargos nazis que lograron escapar de Alemania e intentan crear el IV Reich. Por otro lado, la agente Millie (Jerrika Hinton) investiga el misterioso asesinato de una científica de la NASA.

En el reparto de 'Hunters', que llega este viernes 21 a la plataforma, nos encontramos con Lerman, Pacino, Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker y Lena Olin.

Una presentación larga que pide paciencia

El primer episodio de 'Hunters' dura sus buenos noventa minutos y se hacen algo largos. Una vez que termina el episodio todavía no sabes exactamente qué son estos "cazadores" y el motivo de su existencia y lo que los mueve.

Si bien este primer episodio de presentación tiene su ritmo, se antoja largo e insuficiente en este sentido. Sorprende, eso sí, sobre todo a partir del segundo episodio de la serie, esa dualidad en el tono.

Por un lado nos encontramos con toques del exploitation setentero en la estética y las escenas más de acción y, también, en la imaginación friki de Jonah, pero son como pequeñas barcas en un océano de solemnidad, a ratos excesiva.

El tono medianamente esquizofrénico de 'Hunters' puede ser explicado por ese intento de manejar y honrar un caso familiar. David Weil dedica esta serie a la memoria de su abuela, superviviente de los campos de concentración de Auschwitz y Bergen y, para él, toda una superheroína.

Esto hace que, lógicamente, no termine de abrazar la locura que podría llegar a ser y solo se permite algún que otro exceso puntual. Sin embargo, sí que le hubiera venido bien el ser menos solemne para lograr un mejor equilibrio. Una solemnidad que nos recuerda que aún hoy es relevante e importante combatir nazis.

'Hunters' deja algo a medias

En líneas generales, habiendo podido ver la mitad de la temporada, ‘Hunters’ me ha dejado algo insatisfecho. Mi cuerpo me pedía bastante más que lo que he recibido y la sensación del “podría ser mejor” ha estado rondando durante las más de cinco horas vistas.

Es una serie que pide paciencia. Si se la das, termina siendo una serie interesante y entretenida. Si te acostumbras al tono puedes llegar a disfrutar bastante de una historia que es algo asfixiada por su ejecución.