"Lloraba todos los días". Para la estrella de 'Supernatural', Jared Padalecki, un episodio de la serie se convirtió en una verdadera tortura

Jared Padalecki y Jensen Ackles fueron los grandes protagonistas de 'Supernatural' durante la friolera de 15 temporadas. Fueron años llenos de grandes momentos, pero, obviamente, también hubo otros que a sus implicados les habría gustado evitar. En el caso de Padalecki, el actor recuerda lo mal que lo pasó rodando 'Mystery Spot', el undécimo episodio de la tercera temporada.

"Fue horrible para mí"

Quizá convenga aclarar que 'Supernatural' contaba la historia de los hermanos Winchester, quienes se dedican a cazar seres sobrenaturales tras la muerte de su madre a manos de un demonio y la extraña desaparición de su padre. Los Winchester están investigando una misteriosa atracción turística vinculada a la desaparición de un hombre cuando Dean (Ackles) muere de forma inesperada, lo cual da pie al inicio de un bucle temporal para Sam (Padalecki) en el que tiene que ver morir a su hermano una y otra vez.

Una de las grandes bases del episodio es la mítica película 'Atrapado en el tiempo', donde Bill Murray tenía que pasar por su calvario particular antes de poder romper el bucle temporal en el que estaba atrapado. Claro está, el personaje de Padalecki también lo consigue en la serie, pero no sin que antes el actor tuviera que pasar por una situación de lo más estresante.

Padalecki aclara en Entertainment Weekly que "la forma en la que abordé la muerte en lo que era una especie de episodio cómico fue horrible para mí. Lloraba todos los días, en serio. No es una exageración. Fue una semana de mi vida realmente miserable.".

De hecho, hasta su compañero Ackles se sorprendió cuando dio más detalles al respecto: "Sólo podía tratarlo como si fuera la realidad. Tenía que tratarlo como Sam, y Sam se mortificaría. Cuando Dean seguía recibiendo disparos, yo interpretaba, lo mejor que podía, mi hermano está muerto. Mi hermano está muerto en mis brazos. Le dispararon. Un maldito piano le cayó encima, lo que sea que haya sido. Para mí fue miserable porque intentaba convencerme legítimamente de que mi hermano había muerto de alguna forma graciosa, pero no es gracioso si te ha pasado a ti".

Como el propio intérprete señalaba, el episodio tiene una vocación bastante cómica, pero Padalecki prefirió no optar por dar ese enfoque a su interpretación, alejándose así de lo que hizo Murray en la película de Harold Ramis. Creo que fue un acierto, ya que 'Mystery Spot' me parece uno de los mejores capítulos de 'Supernatural' y desde entonces no ha salido de mi cabeza el tema de Asia 'Heat of the moment'.

Por cierto, tenéis disponible 'Supernatural' en streaming a través tanto de Prime Video como de Max​. Siempre defenderé la idea de que no debió pasar de su temporada 5, pero eso no quita que sea una serie por la que siento bastante aprecio.

