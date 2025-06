'Supernatural' tiene dos episodios meta que no encajan con el resto. Para el creador de la serie son los mejores

En el sexto episodio de la quinta temporada de 'Supernatural', Dean comienza su día literalmente en la cocina de una sitcom. Le espera un sandwich gigante en la mesa, con el que hace una broma de que su boca no es lo suficientemente grande para comérselo. Chiste que repite su hermano al entrar por la puerta y todo esto, por supuesto, acompañado de la inestimable ayuda de risas enlatadas.

Es solo el comienzo de 'Changing Channels', un episodio que parodia además series de hospitales y los procedurales policiacos, y todo obra de Trickster, uno de los villanos de la serie que encapsula a los protagonistas en fantasías para distraerlos de la realidad. No solo es uno de los episodios más únicos en el canon de la serie, para su creador Eric Kripke es uno de los mejores.

"Mis episodios favoritos son siempre los graciosos y los que pueden romper el formato. Cuando me voy al cajón de los recuerdos y me siento a ver episodios de Supernatural, esos son los que pongo, y aún me río", declaraba Kripke a Entertainment Weekly. No estaba solo en esto, en la misma entrevista Jared Padalecki (Sam), Richard Speight Jr. (Gabrial) y otros actores estaban de acuerdo con su decisión.

Kripke tiene un segundo episodio favorito de la serie, que es quizás aún más meta. En la sexta temporada, Jensen Ackles y Jared Padalecki hacen de ellos mismos en 'The French Mistake', un episodio donde viajan a un universo alternativo que no es otro que el detrás de las escenas de la propia 'Supernatural'. Para muchos fue tan convincente que creyeron que el episodio estaba revelando dramas reales de la producción de la serie.

A lo largo de los años 'Supernatural' se lo ha pasado bien con experimentos de todo tipo. Precisamente el aspecto metanarrativo es uno de los que más se ha trabajado, con referencia a otras series desde el mismo piloto, o un episodio de la segunda temporada que giraba alrededor del mundo del cine.

