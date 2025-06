El gran villano de 'One Piece' anda suelto por Japón. El peluche de Imu salió a la venta y causa furor entre los fans: "Prefiero uno de estos a un Labubu"

Imu es ya uno de los personajes más fascinantes de todo 'One Piece'. Y da igual que solo sea una silueta de forma extra con dos ojos saltones, que en Toei Animation y Shueisha no se quieren perder ninguna oportunidad y ya han sacado merchandise inspirado en el gran villano de la serie. Pero sin duda el mejor de todos es un peluche "a tamaño real" que se ha convertido en una obsesión en Japón.

Vente con Imu, vámonos ya

El peluche de Imu ya es una sensación viral en Japón. Porque a pesar de que es un triángulo negro con coronita y dos ojos, los fans japoneses lo han convertido en su nuevo mejor amigo y se lo están llevando a todas partes para que disfrute un poco de la vida.

Apenas ha salido a la venta en el país nipón y ya se ha agotado en numerosas tiendas (aunque se puede conseguir en algunos vendedores online como eBay), y gracias al peluche Imu ha pasado de ser una de las figuras más amenazantes y perturbadoras del anime a ese colega con el que te vas a dar una vuelta en coche y a tomarte unas pataticas fritas. El que mida 92 centímetros y apenas sea una silueta con dos bracitos y ojos rojos no ayuda a tomárselo en serio, la verdad.

Porque a pesar de que es uno de los personajes más peligrosos y despiadados de todo 'One Piece', los fans han sabido encontrarle un punto adorable a su diseño, y más todavía al peluche. Y la verdad es que ahora va a costar tomárselo en serio después de ver a Imu metidito en la cama tan a gusto o echándose tremenda siesta en un banco del parque.

"Tenemos un peluche de un personaje que todavía no ha sido ni revelado, esto solo pasa con One Piece", decía un fan en Instagram, con otro añadiendo "Prefiero uno de estos a un Labubu". Y es que apenas sabemos nada sobre Imu, sus poderes, su identidad o su aspecto... Pero eso no ha detenido a los fans de 'One Piece', que ya se lo han apropiado como nuevo compañero.

Por ahora no se sabe si llegará a venderse a nivel internacional, pero viendo que el peluche de Imu ya se ha convertido en un fenómeno en Japón si no lo hacen estarán perdiendo una oportunidad de oro. Hasta el propio Eiichiro Oda quiere uno, y ya adelantó que "Me he comprado una figura de Imu, es algo gracioso. Esta semana también va a salir a la venta un peluche, ¡tengo muchas ganas de jugar con él!"

