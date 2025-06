El K-Pop nunca me ha interesado pero esta película me tiene obsesionada. Así es la fantasía musical con idols cazadoras de demonios que ya arrasa en Netflix

La verdad es que en mi círculo el K-Pop tiene bastantes adeptos y adeptas pero nunca me ha llamado demasiado la atención más allá de un par de canciones puntuales. Así que cuando Netflix anunció para este junio una película de animación sobre unas cazadoras de demonios que además tienen una girl band, me avergüenzo de decir que en un primer momento no le hice mucho caso.

Aunque según fui viendo más cosas sobre 'Las guerreras K-pop' ('KPop Demon Hunters'), más me iba interesando. Porque de entrada viene de la mano de Sony Animation, el estudio detrás de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', 'Los Mitchell contra las máquinas' y 'Hotel Transilvania', y me parece que eso por sí solo ya es una carta de presentación buenísima. Y la verdad es que me alegro de haberle dado una oportunidad sin ningún prejuicio.

Las Supernenas del K-Pop

'Las guerreras K-pop' sigue a un grupo de cantantes llamado Huntrix y formado por tres amigas, Rumi, Mira y Zoey. Las tres son unas estrellas del K-pop que mueven masas y tienen una legión de fans que las adoran y se saben todos sus temazos, pero en realidad su carrera musical es una tapadera: son cazadoras de demonios.

Desde hace cientos de años los demonios buscan destruir a los humanos y hacerse con sus almas, pero cada generación tiene su propio trío de mujeres que con su música mantienen viva la barrera entre el mundo humano y el reino de los demonios. Y una vez la Honmoon, esta barrera mágica, se vuelva dorada, los demonios serán expulsados para siempre.

Huntrix están muy cerca de conseguir su objetivo, pero entonces los demonios contraatacan con su propio plan. Si no pueden derrotarlas en el campo de batalla, quizás puedan robarles la atención el cariño de los fans montando su propia banda de idols.

'Las guerreras K-pop' está a camino entre 'Las Supernenas' y 'Totally Spies', con unas superheroínas que tratan de equilibrar sus identidades secretas con sus responsabilidades. Solo que además nos metemos en la escena del K-Pop con unos temazos tremendos que se te meten en la cabeza durante días, muchísimo humor y una animación espectacular.

Visualmente, lo nuevo de Sony Animation es una fantasía llena de color y con un diseño espectacular, en especial con muchísima atención y cariño para el diseño de personajes... Lo que se explica si tenemos en cuenta que el estudio lleva trabajando en 'Las guerreras K-pop' desde 2021 pero su directora Maggie Kang ha dedicado nueve años al proyecto.

Es una aventura con muy buen ritmo, acción, combate, unas coreografías tremendas, temas pegadizo y además una historia emocional con una protagonista que se debate entre dos mundos. Y ya de paso con un puntillo de romance entre bandos opuestos, que tampoco sobra y le va de perlas a la historia para meterle algo más de tragedia.

Hay escenario para crecer

Pero, sobre todo, 'Las guerreras K-pop' es divertidísima y a pesar de que tiene sus momentos más tenebrosos sabe explotar de miedo el humor, con un slapstick cartoon que recuerda a la mejor época de 'Hotel Transilvania' y referencias a anime e incluso K-Dramas. Si nos gustó en su momento 'Red' de Pixar, 'Las guerreras K-pop' sigue muy bien en esa línea, pero marcando su propio estilo.

Otro de sus elementos más interesantes es la cultura coreana. Kang y su director Chris Appelhals saben equilibrar las referencias a la Corea del Sur moderna y al folclore y la mitología del país, demostrando que es un filón muy rico y que no tiene que envidiarle al japonés (que seguramente tenemos ya más conocido gracias a la "publi" del anime).

A pesar de que 'Las guerreras K-pop' tiene un ritmo muy bueno, precisamente uno de sus grandes problemas es que dura demasiado poco. Y ojo, que 100 minutos dan para mucho, pero se nota que Kang y Appelhans se han tenido que enfrentar la tijera y muchas partes de la trama han salido perjudicadas, en especial la historia de Rumi y su familia, el pasado de Jinu o incluso más trasfondo sobre la guerra contra los demonios.

Porque aunque la resolución de 'Las guerreras K-pop' es muy satisfactoria, sí que deja con ganas de más y deja con la sensación de que las soluciones llegan un tanto rápidas y atropelladamente. E incluso que los golpes emocionales casi son predecibles y que aparecen porque tocan en el último tramo de la película. Sin duda las cazadoras de demonios aún tienen mucho espacio para crecer, y honestamente espero que desde Netflix y Sony les den una secuela para seguir explorando su historia.

A pesar de sus fallos, 'Las guerreras K-pop' es una de las mejores películas de animación del año, y de lo mejorcito que ha llegado a Netflix este 2025. Una aventura divertidísima, con muchísimo corazón y que te deja con ganas de más. En el momento de escribir este artículo se encuentra en el primer puesto del Top 10 de Netflix a nivel mundial, así que ojalá se mantenga la racha y Huntrix tengan la oportunidad de seguir creciendo.

