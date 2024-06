13 películas de animación que ver (al menos) una vez en la vida y que están disponibles en streaming

Todos tenemos una lista de películas que habría que ver alguna vez en la vida... Y por desgracia muchas veces las películas de animación no pasan el corte (o son convenientemente olvidadas).

Como bien dijo Guillermo del Toro, la animación es cine, y si no sabemos por dónde empezar aquí tenemos una lista de películas de animación indispensables a las que habría que echar un ojo por lo menos una vez. Y además muchas de ellas nos ayudan a ser un poquito más felices, que tampoco viene mal.

Si nos ponemos a contar, nos metemos en unas cuantas docenas de películas, e incluso llegamos a las cien. Pero aunque elaborar esta lista (y ser justos) es un poco complicado, vamos a empezar con estos trece clásicos indispensables que además tenemos disponibles en streaming.

WALL-E

'WALL-E' está considerado como uno de los mejores clásicos que nos ha dejado Pixar muy merecidamente, en parte gracias un protagonista que nos enamoró a pesar de no decir ni media palabra. La trama sigue a un pequeño robot de la línea WALL-E diseñado para limpiar la basura, y aunque los humanos abandonaron el planeta hace muchos años sigue desempeñando su labor cada día.

Un día llega EVA, una robot enviada a la Tierra para comprobar si hay indicios de vida, y WALL-E se enamora de ella.

Disponible en Disney+

Fantástico Mr. Fox

Wes Anderson se lanzó al mundo de la animación stop-motion con esta encantadora adaptación de un cuento de Roald Dahl. Vamos, que 'Fantástico Mr- Fox' es un combo único y que funciona de miedo.

El señor Fox vive en su madriguera con su mujer y su hijo Ash. Y cuando se muda a bajo un árbol cercano a las propiedades de los granjeros Boggis, Bunce y Bean, empieza a picarle el gusanillo de volver a su antigua vida criminal y prepara un golpe para asaltar las tres granjas.

Disponible en Disney+ y Rakuten

El castillo ambulante

Una de las películas más hermosas de Studio Ghibli, y con la que Hayao Miyazaki quiso criticar duramente la Guerra de Irak. Basada (muy) libremente en la novela de Diana Wynne-Jones, 'El castillo ambulante' es una película encantadora, emotiva y donde el estudio de anime luce lo mejor de sí.

Es la historia de Sophie, una joven sombrerera que se cruza en el camino de la Bruja del Páramo y está la convierte en una anciana de ochenta años. Sin ningún lugar a donde ir y sin saber cómo romper su maldición, termina en el castillo del temible mago Howl, donde se presenta como limpiadora.

Disponible en Netflix

El secreto del libro Kells

'El secreto del libro Kells' es la primera película del fantástico estudio irlandés Cartoon Saloon, y es una auténtica preciosidad que combina animación tradicional, mitología céltica y el arte de los manuscritos iluminados irlandeses como el Libro de Kells.

Se ambienta en el siglo IX, durante las invasiones vikingas en Irlanda, y sigue a Brendan, un monaguillo de la abadía de Kells. Brendan empieza a interesarse por los manuscritos iluminados y el nuevo libro del hermano Aidan, y cuando conoce a una extraña niña llamada Aisling descubre lo necesario para acabar el libro.

Wallace y Gromit: La maldición de las verduras

'Wallace y Gromit: La maldición de las verduras' puede presumir de ser la única película de animación europea en ganar un Óscar de animación (y la única de stop-motion hasta que llegó el Pinnochio de Guillermo del Toro). Es una película divertidísima y encantadora, y en la que la gente de Aardman Animations saca pecho con lo mejor de su estudio.

Con una parodia de las películas de terror de la Hammer, Wallace y Gromit se ven envueltos en una nueva aventura como controladores de plagas. Cuando su pueblo se encuentra asediado por conejos justo antes de un importante concurso de verduras, pero el par se da de bruces con el conejo gigante que les está dejando al pueblo sin vegetales.

Disponible en Sky Showtime

El rey león

Una de las grandes joyas del Renacimiento de Disney, y que se convirtió en un éxito masivo de crítica y taquilla a pesar de que el estudio había apostado más por 'Pocahontas' durante su producción. Una banda sonora impecable de Hans Zimmer, y una animación que te pone los pelos como escarpias ayudan a que 'El rey león' sea un clásico imprescindible.

En un imaginativo retelling de 'Hamlet', esta es la historia de Simba, quien deja atrás la pradera de los leones y su hogar cuando su padre Mufasa es asesinado por su tío Scar.

Disponible en Disney+

Loving Vincent

La animación es ante todo un medio para contar historias y no un género en sí mismo, y 'Loving Vincent' ejemplifica este concepto que da gusto. Esta película der animación para adultos se centra en la vida de Vincent Van Gogh, en especial en sus últimos momento y las circunstancias que rodearon su muerte.

Aunque la historia puede flojear en algunos puntos, es una visión preciosa de la vida del pintor, y solamente por la animación en si misma es una joyita que merece la pena ver: cada uno de los 65.000 fotogramas que componen la película es una pintura al óleo realizado con la técnica y estilo del mismo Van Gogh. Ahí es nada.

Millennium Actress

Satoshi Kon nos dejó pocas películas, pero las que nos dejó son una maravilla. Aunque posiblemente mi favorita es 'Tokyo Godfathers', también tengo debilidad por 'Millennium Actress' por el preciosísimo homenaje que se marca a la historia del cine japonés.

La historia arranca cuando dos cineastas que graban un documental consiguen localizar a Chiyoko Fujiwara, una legendaria actriz que lleva años retirada. Chiyoko les cuenta la historia de su vida y la búsqueda de un misterioso pintor que cambió su destino para siempre.

Disponible en Movistar+

Spirit: El corcel indomable

Quizás no tuvo tanto recorrido como 'El príncipe de Egipto' o 'La ruta hacia El Dorado', pero 'Spirit: El corcel indomable' es una de las películas más bonitas que nos dejó DreamWorks en su etapa de animación tradicional. Y de paso, con un recadito anticolonialista y una crítica contra la industrialización desenfrenada.

'Spirit' es la historia de un caballo salvaje que vive en el viejo oeste. Es atrapado por un grupo de cuatreros y vendido al ejército estadounidense, donde tratan de domarlo sin éxito. Allí conoce a un joven lakota llamado Little Creek, con quien consigue huir del regimiento.

Disponible en Netfllix

Ernest y Célestine

'Ernest y Célestine' es una de las joyas más bonitas de la animación europea reciente, y que adapta de manera encantadora los libros infantiles de Gabrielle Vincent con un acabado de acuarela que evoca perfectamente a los cuentos originales.

En este mundo, los osos y los ratones viven por separado y esta muy mal visto que se junten. Pero entonces Ernest, un oso músico un poco gruñón, acoge en su casa a la Celéstine, una ratita que se ha quedado huérfana.

Disponible en Movistar+ y Mubi

Spider-Man: Un nuevo universo

Cuando parecía que la rueda del Hombre Araña ya estaba más que inventada, llegó Sony Animation y la reventó con la introducción del Multiverso... Y la que posiblemente es una de las mejores películas de superhéroes de la historia. 'Spider-Man: Un nuevo universo' no solo es una genial vuelta de tuerca al género, es que tiene una animación innovadora y punterísima que desde entonces el resto de estudios tratan de emular.

En este caso tenemos a Miles Morales, un adolescente de Brooklyn que es mordido por una araña radioactiva. Convertirse en el nuevo héroe que necesita Nueva York da vértigo, pero entonces conoce a más gente con sus mismos poderes llegados de otras dimensiones.

Disponible en Netflix

Fantasía

No es fácil elegir entre la extensísima filmografía de Disney, pero 'Fantasía' es una de las apuestas más arriesgada que se marcó el estudio en sus inicios y que ya merece la pena destacar por lo innovadora que fue en su momento.

En lugar de tener una película con una trama al uso, 'Fantasía' se compone de diferentes cortos inspirados en diferentes piezas de música clásica (y acompañados por ellas). No solo utilizan la música como inspiración temática, si no que la animación y las melodías se combinan y coordinan a la perfección dejándonos algunas de las mejores secuencias animadas del estudio.

Disponible en Disney+

El viaje de Chihiro

Posiblemente la mejor película de Hayao Miyazaki y con la que se confirmó como una leyenda dentro del mundo de la animación. Studio Ghibli sacó toda la munición con 'El viaje de Chihiro', y además la historia es un precioso cuento inspirado por el folklore japonés que te dejará rumiando la trama y los personajes durante días.

Cuando Chihiro y sus padres se adentran en un misterioso túnel, terminan en un pueblo abandonado. Poco después descubren que en realidad es el lugar es una casa de baños termales para dioses y criaturas sobrenaturales, y los padres de Chihiro son convertidos en cerdos. Para sobrevivir y recuperar a su familia, Chihiro empieza a trabajar en la casa con la esperanza de regresar a su mundo.

Disponible en Netflix

