Qué ver en Disney+: la película definitiva de uno de los personajes de cómic más queridos de todos los tiempos

He tenido la oportunidad de expresas mis dudas y tribulaciones en torno a 'Spider-Man: No Way Home' y su supuesta condición celebratoria de la figura de Spider-Man. Aunque si bien tenía esa intención y quiere tocar esas teclas temáticas y emocionales, se queda insuficiente por tendencias mecánicas y por no elaborar algo consistente en torno a las ideas.

En ese sentido, hay otra película mucho más exitosa en la tarea de celebrar a una de las figuras de cómic más importantes y reconocibles de todos los tiempos. Una que se desprende de las limitaciones de la acción real y se abre realmente a las posibilidades de un multiverso. Esa es 'Spider-Man: Un nuevo universo', que ya está disponible en Disney+ (además de en HBO Max).

Ser Spider-Man

Lo más fascinante de este prodigio animado, con Phil Lord y Christopher Milller entre los nombres involucrados para impulsarlo, es como trata de explorar al personaje a través de circular en la periferia de Peter Parker. Aquí el verdadero protagonista es Miles Morales, un joven afroamericano y latino que quiere tener una sencilla vida normal de adolescente y termina con poderes idénticos a los de Spider-Man.

Pero no está solo. Además de Peter Parker conoce a otro Peter Parker, una joven llamada Gwen Stacy también con poderes arácnidos y más gente procedente de otros universos que han acabado en el suyo. Un experimento que salió mal los ha atraído hasta aquí y deben de intentar revertirlo mientras Morales aprende lo que significa de verdad ser Spider-Man.

La referencialidad está a la orden del día, tomando detalles de la historia de los cómics y su variantes así como del esquema que han seguido las películas de acción real. Pero no se limita a recuperar esas referencias, o simplemente satirizarlas -que también lo hace, y de forma muy divertida-, sino que lo integra de manera muy ingeniosa y efectiva al viaje del héroe que sigue.

'Spider-Man: Un nuevo universo': un prodigio absoluto

A pesar de ser la película de Spider-Man que más detalles acumula, nunca dejan de estar bien hilados y pensados para reforzar la historia principal, consiguiendo una consistente película que también celebra todo lo que puede ofrecer Spider-Man. Una de las decisiones más acertadas es establecer una conexión entre Morales con uno de los villanos para que el duelo final tenga significado y fuerza.

Y eso sin entrar en su alucinante acabado visual, producto de la combinación de infinidad de técnicas de animación y de la falta de miedo a arriesgar y hacer avanzar el medio. Justo lo que anda faltando en los dos grandes gigantes de la animación últimamente, como son Pixar y Disney, y no es de extrañar que esta haya sido una de las pocas que les ha arrebatado ese Oscar a Mejor película animada que ganan casi por decreto. Es un prodigio absoluto de película.