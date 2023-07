Todas las películas de DreamWorks ordenadas de peor a mejor: de 'Shrek' a 'Ruby, aventuras de una kraken adolescente'

Parece que siempre se habla de Pixar y Disney, pero DreamWorks es también uno de los estudios más potentes de animación. Con motivo del reciente estreno de 'Ruby, aventuras de una kraken adolescente', vamos a repasar todas películas animadas que ha estrenado hasta la fecha.

Obviamente, el orden de la lista es personal y, en algunos casos, he decidido agrupar varias películas de una saga que creo que están a un nivel similar. Sin más dilación, os dejo con las 45 películas de DreamWorks, de peor a mejor.

'Joseph, Rey de los Sueños'

Fue la primera y última película del estudio directa para VHS y no es de extrañar. Tras 'El príncipe de Egipto', quisieron iniciar una franquicia de adaptaciones de historias bíblicas, eso sí, con menos presupuesto que aquella y la cosa no acabó de cuajar.

Animación justita, personajes con los que es muy difícil empatizar, un flashback de resumen a mitad película, por si la memoria no te da para más (¡y solo dura hora y cuarto!) y una "maravillosa" moraleja que nos enseña a ser un esclavo dócil porque, oye, aunque tu amo casi te mate de hambre por un crimen que no has cometido, a lo mejor luego se arrepiente y te pone un pisito.

'Capitán Calzoncillos'

Una de esas apuestas de DreamWorks por apelar a un público más infantil... y, efectivamente, es el que más disfrutará de esta historia. Para el resto se queda en poco más que pasable, si no te echa mucho para atrás sus flojos gags, recomendables solo para fans del humor de pedos.

'El bebé jefazo: Negocios de familia'

Así como la primera fue una grata sorpresa, esta segunda hizo un refrito caótico que como comedia no terminaba de funcionar y tampoco conseguía un equilibrio con los dos conflictos dramáticos del personaje. Lo peor es que desaprovechan a la bebé, y eso que era el supuesto reclamo de la secuela.

'Turbo'

Película de carreras que salió intentando seguir los pasos de 'Cars'. No es que 'Turbo' sea un horror, cumple como entretenimiento ligero, pero el guion no tiene alma y parece hecho a desgana y con plantilla.

'Spirit: Indomable'

Otra de esas películas correctas pero innecesarias. Su guion insípido y el escaso carisma de sus personajes escuecen un poco más de lo debido sabiendo que intentaban revivir el éxito de la original de 'Spirit' y... bueno, se quedó a medio camino.

'Bee Movie'

Honestamente, nadie recordaría esta película de no ser por la avalancha de memes que un día asolaron internet. La lógica brilla por su ausencia, la animación le hace un flaco favor y el maravilloso romance entre una abeja y una señora humana no convence ni a los más críos.

'El Espantatiburones'

Hay que reconocer que el aprecio que se le pueda tener a esta película se debe a la nostalgia de haberla visto en nuestra infancia. En mi caso, si ya en su momento no le veía la gracia, ahora me parece simple y llanamente una de las más flojas del estudio (y no hablemos del doblaje...).

'Las aventuras de Mr. Peabody y Sherman'

La idea no era mala y el tema de los viajes en el tiempo se aprovecha de forma juguetona, construyendo una agradable aventura que consigue entretener, aunque se olvida al poco tiempo de su visionado.

'Cómo entrenar a tu dragón 3'

Al igual que 'Spirit: Indomable', esta tercera entrega de la historia de Hipo y Desdentao deja peor sabor de boca al pensar en sus predecesoras. Sin rastro de la frescura de la primera y la segunda, y con un emotivo epílogo que contrasta con lo indiferente que te ha dejado el resto de la película. Nada de todo eso consigue destronar al verdadero horror: Melendi doblando al villano.

'Shrek tercero' y 'Shrek: Felices para siempre'

Aunque la tercera me parece mejor que la cuarta, las pongo juntas porque ambas fueron una auténtica patada en el estómago tras las sensacionales entregas anteriores. En efecto, sus personajes carismáticos consiguen elevar el conjunto pero no bastan para disimular que el guion había perdido todo su encanto e ingenio.

'Monstruos contra alienígenas'

De nuevo, con los personajes y la historia que tenía podría haber aspirado a más. Aunque no todos los gags funcionen, la película es más eficaz como comedia que muchas de las que ya hemos mencionado y consigue arrancarte más de una sonrisa. Lo único insalvable: de nuevo, el doblaje de la protagonista.

'Los Croods' y 'Los Croods: una nueva era'

Otra saga que mantiene un nivel bastante similar en sus hasta ahora dos entregas. Si bien la primera se quedó un poco en tierra de nadie, con un conflicto familiar que era más de la mismo, la segunda muestra el choque generacional de forma más fresca y divertida, saltándose la regla aquella de "segundas partes nunca fueron buenas".

'Home: hogar, dulce hogar'

Menos es más y a veces no hace falta otra cosa que una pequeña historia de amistad entre una niña y un alien (¡y un gato!) para conseguir emocionar. Sencillita, sin pretensiones y muy achuchable.

'Madagascar', 'Madagascar 2' y 'Madagascar 3'

Una saga que ha ido de más a menos. Personalmente, la primera nunca me pareció una maravilla pero sí que conseguía construir un equilibrio interesante entre los dilemas de los personajes y su faceta más cómica y disparatada. Las otras dos son distraídas, aunque cada vez menos inspiradas.

'Los pingüinos de Madagascar'

Un spin-off esperable (teniendo en cuenta el éxito de la serie homónima) y que dio a estos secundarios robaplanos una historia propia, más loca y absurda que la saga madre. Tal vez la historia no sea tan solvente, pero es probablemente una de las películas más graciosas y descacharrantes que ha hecho el estudio.

'Ruby, aventuras de una kraken adolescente'

Su estreno ha sido el mayor fracaso de DreamWorks pero eso no quita que sea una disfrutable aventura submarina, con personajes a los que les cojes cariño y momentos realmente divertidos. Una lástima que al final el argumento vaya por caminos que ya hemos recorrido mil veces (y mejor, como 'Red'). Nos quedamos a la espera de que decidan continuarla como serie, porque la verdad es que se presta a ello.

'Kung Fu Panda', 'Kung Fu Panda 2' y 'Kung Fu Panda 3'

Confieso que nunca he terminado de simpatizar con esta saga, en gran parte porque Po es un personaje que no me hace gracia y que acapara todo el protagonismo en detrimento de unos secundarios desaprovechados. La más emotiva es la 2, seguida de la 1 y la 3.

'El bebé jefazo'

Nadie daba un duro por esta película y terminó siendo una comedia delirante y muy imaginativa, que no tuvo problemas en abrazar el absurdo sin por ello prescindir de una trama más emocional sobre la relación entre hermanos. Fue tal grata sorpresa que le haremos el favor de olvidar la secuela.

'El Gato con Botas'

Aunque a una distancia abismal de las mejores de la saga, este spin-off sí que fue un soplo de aire fresco viniendo de las fallida tercera y cuarta parte. Una peripecia desenfadada y simpática, que no pretendía otra cosa que hacerte pasar un buen rato y dejaba brillar al Gato más que en las anteriores.

'Abominable'

Una de las que más desapercibida ha pasado por taquilla. Tal vez la relación entre la protagonista y el yeti no fuera especialmene innovadora, pero sí es una de las más tiernas del estudio y es de esas películas que conseguía darte calorcito en el corazón.

'Spirit: el corcel indomable'

Una fábula con animación tradicional que no tiene nada que envidiar a sus compañeras de animación 3D. Aunque el ritmo no siempre sea el más dinámico, cuenta una bonita historia sobre una improbable amistad y seguimos sin poder sacarnos la canción de la cabeza.

'Ratónpolis'

No es la mejor película de Aardman, de hecho, es la única en su filmografía en la que no utilizaron animación stop-motion y no han vuelto a repetir. A pesar de que el nivel técnico no es de los mejores, sigue teniendo un guion chispeante lleno de referencias cinéfilas, que no da descanso al espectador. Y babosas cantarinas, eso siempre ayuda.

'Megamind'

Una lástima que jamás viéramos secuela de esta sátira superheroica. Como parodia del género funcionaba a las mil maravillas y está llena de gags hilarantes y momentos para el recuerdo.

'Vecinos invasores'

Una de esas pequeñas maravillas infravaloradas, que nos trae un esquema clásico pero no por ello menos disfrutable. Desenfadada y ocurrente, ¿qué mejor manera de hablar de la gentrificación que desde el punto de vista de los audaces animales que intentan sobrevivir a la invasión?

'Cómo entrenar a tu dragón'

Una de las amistades animadas más bonitas nos la trajo esta película. Cuenta el sinsentido que es el odio irracional hacia determinados grupos a partir de algo tan pequeño como la conexión entre un niño y su mascota (sí, Desdentao es un dragón, pero no se diferencia tanto de un gato, a decir verdad).

'Simbad: la leyenda de los siete mares'

Que DreamWorks dejara de hacer películas en animación tradicional es una gran pérdida y no hay mejor prueba de ello que esta (de los monstruos ya hablaremos otro día). Lo mejor de las películas de piratas, una juguetona relación de tira y afloja y una de las mejores villanas de la factoría hacen de ella una de las imprescindibles.

'Los tipos malos'

Uno de los éxitos más inesperados del estudio y también su acercamiento más brillante al cine de atracos. Este peculiar grupo de villanos se ganó nuestro corazón y su insuperable animación nos dejó boquiabiertos.

'Trolls' y 'Trolls: Gira Mundial'

No puedo desprovechar la oportunidad de reivindicar estas películas, ambas tremendamente infravaloradas. Si la primera ya era un colorido festival de canciones, buen rollo y humor autoconsciente (al más puro estilo 'My Little Pony'), la segunda logró incluso superarse y llevó a otro nivel ese mundo musical.

'Antz (Hormigaz)'

La primera película del estudio quizá no brillara por su animación (bastante deslucida incluso en su momento) pero sí con una propuesta mucho más madura y oscura de lo que se esperaba de una cinta para público infantil. Todo un discurso contra el totalitarismo, con la voz del mismísimo Woody Allen.

'El origen de los guardianes'

Parecía que iba a ser la típica película para engrosar el mercado navideño y nada más lejos de la realidad. Encantadora y algo tenebrosa por momentos, no pudimos evitar caer rendidos ante estos personajes, y en concreto de Jack Escarcha.

'Cómo entrenar a tu dragón 2'

La saga vikinga nunca voló tan alto como en su secuela. Hipo y los demás elevaron las cotas dramáticas en esta segunda parte y la jugada salió a pedir de boca, logrando ser las más ambiciosa de la trilogía y al mismo tiempo la más emotiva.

'El Príncipe de Egipto'

Incluso sin ser creyente, es indudable que esta es otra de las joyas del estudio. Sin duda, es su mejor musical (de los únicos que tienen, si contamos 'Trolls' y a su primo José), con una de las relaciones héroe-antagonista más complejas y visualmente tiene partes muy interesantes (el sueño de Moisés).

'El Gato con Botas: El último deseo'

Si hablamos de expectativas nulas, no podemos olvidar la secuela que nadie pidió y que vino para callarnos la boca a todos. La animación es sublime, el elenco de personajes es espectacular (ese villano) y la forma de tratar los temas que plantea, de quitarse el sombrero... y nunca mejor dicho.

'Shrek 2'

Al César, lo que es del César: no, 'Shrek 2' no es como la primera, ni falta que le hace. Esta continuación fue en una dirección diferente y no pudo haber salido mejor la cosa. Todo encaja aquí, desde ese humor desatado a darles más espacio a los secundarios. ¿El secreto? Que todavía tenían una historia que contar.

'Wallace & Gromit: La maldición de las verduras'

Una de las joyas de Aardman, estudio que por algún motivo no tiene tanto reconocimiento como merece. Una delicia artesanal y atemporal, con dos protagonistas que irradian encanto y una historia detallista y llena de ingenio.

'La Ruta hacia El Dorado'

Una oda al género de aventuras, que no deja espacio para el aburrimiento, con un dúo carismático e imparable, dosis justas de comedia romántica y canciones de Elton John. Si es que no se puede pedir más. ¡Sigamos esa senda!

'Chicken Run'

He tenido dudas entre esta y la cinta del perro y su amigo humano, porque ambas me parecen redondas. Al final, me he decantado por esta genialidad que da una vuelta de tuerca al cine de fugas, de la mano de estas histéricas gallinas que se resisten a convertirse en pastel de pollo. ¡Que no cunda el pánico!

'Shrek'

No podría ser de otra manera. Es la más divertida, la más memorable, tiene al mejor trío de personajes, la mejor banda sonora, las mejores frases... y podría estar así el día entero pero dejémoslo en que fue la película que lo cambió todo y la responsable de que exista una categoría en los Premios Óscar solo para Animación. Todo gracias al ogro verde.

