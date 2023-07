DreamWorks también se estrella en taquilla: su última película hace aguas con el peor estreno de la historia del estudio

No solo Disney y Pixar se la están pegando en taquilla: 'Ruby, aventuras de una kraken adolescente' ('Ruby Gillman, Teenage Kraken') se ha convertido en el peor estreno de la historia de DreamWorks, con su flojo debut en la cartelera.

Taquilla aguada

Universal es una de las productoras más potentes en lo que a animación se refiere. El año pasado coparon el top de películas de animación más taquilleras de 2022, con 'Minions: El origen de Gru' y el estudio Illumination en cabeza, seguido de DreamWorks con 'El Gato con Botas: el último deseo' y 'Los tipos malos'.

No obstante, su último estreno no ha sido recibido tan calurosamente: en su primer fin de semana, 'Ruby, aventuras de una kraken adolescente' recaudó 5.200.000 dólares, convirtiéndose en el peor estreno de la historia de DreamWorks.

Unas cifras que no han estado a la altura de lo que se esperaba del proyecto y que quedaron por debajo incluso de las de 'Spirit: Indomable' ('Spirit Untamed', 2021), que hasta la fecha ostentaba el estreno más flojo del estudio, con un debut de 6.100.000 y una recaudación final levemente superior a su presupuesto.

La simpática y refrescante película de DreamWorks no ha empezado su recorrido con buen pie y, desde luego, la falta de publicidad no ha ayudado (un factor clave en películas que no son secuelas ni adaptan historias ya conocidas). Aunque todavía está a tiempo de recuperarse, como le ha sucedido a 'Elemental'.

La película de Pixar empezó con unas cifras decepcionantes (29.100.000) que se han ido recuperando poco a poco hasta alcanzar los 191 millones y convertirse en la tercera película de animación más taquillera de 2023. No obstante, teniendo en cuenta su presupuesto (200 millones), todo apunta a que tendría que repuntar mucho más para convertirse en un estreno verdaderamente rentable para su estudio.

