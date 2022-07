'Minions' vence a 'Lightyear': cómo la franquicia de Illumination se ha comido a la de Pixar para lograr ser el éxito animado del verano

Con apenas unas semanas de diferencia en su estreno, 'Minions: el origen de Gru' y 'Lightyear' se han disputado el título de "película animada del año", saldándose con la victoria aplastante del primero. ¿Cómo ha conseguido Illumination imponerse a un gigante como Pixar? Vamos a echarle un ojo a algunos de los factores que han influido en el triunfo de estos pequeñajos amarillos.

Pixar vs Illumination

Para empezar, aunque a priori puedan parecer dos productos similares (spin-offs de franquicias animadas de éxito), la realidad es un poco diferente. 'Minions: el origen de Gru' es la secuela del spin-off de 'Gru, mi villano favorito' pero no se diferencia demasiado de ninguna entrega de la saga. Tanto 'Gru' como 'Minions' comparten un tono muy similar y 'El origen de Gru' aún está más cercano a la principal porque ya aparece el protagonista en la historia.

Por el contrario, pese a que 'Lightyear' se planteó como "la película que vio Andy en la que se basa el juguete de Buzz", realmente esa es más la excusa para hacer la película. La cinta hace homenajes constantes al personaje pero busca ser algo completamente diferente a 'Toy Story' y eso puede encontrar el rechazo de cierto sector de los fans de su anterior saga.

Como producción de Pixar, 'Lightyear' apela también a un sector más adulto entre su público objetivo, parte del cual ha recibido con cierta decepción su estreno en cines en vez de ir directo a Disney+ como sucedió con las últimas del estudio.

Tampoco hay que olvidar que 'Lightyear' ha recaudado algo más de 214 millones de dólares, cifra astronómica que se queda corta en esta ocasión al tratarse de un blockbuster de 200 millones de presupuesto, que tendría que recaudar el doble de esa cantidad para empezar a ver beneficios reales. Tampoco han ayudado las restricciones impuestas a su distribución en países de Oriente Próximo.

Éxito amarillo

Frente a esto, tenemos los 640 que 'Minions' lleva recaudados, ocho veces su presupuesto. Al tratarse de una producción más barata y contar con distribución internacional, la fiebre amarilla se ha extendido con mayor facilidad.

Otras claves de su éxito es que su target es principalmente familiar y no tiene que enfrentarse a las expectativas de su contrincante. Al ser un franquicia reciente, los niños que van a verla solo buscan pasar un buen rato y no van a quejarse porque no la hayan estrenado directamente en la plataforma o "porque no se parece a la peli de su infancia".

Precisamente, la ausencia de expectativas de esta franquicia viene dada por la falta de pretensiones de la misma. Su apuesta por ser un entretenimiento desenfadado da al público lo que quiere y deja poco espacio para la decepción. Nadie viene a ver 'Minions' para que le haga reflexionar sobre su existencia sino para divertirse un rato y desconectar.

Uno de los grandes aciertos de esta saga es el gran protagonismo que tiene el slapstick. Los Minions hablan un idioma inventado y todo su humor es puramente visual, característica heredada del cine mudo y que recuerda a personajes clásicos como Charlie Chaplin o Buster Keaton. Este humor funciona tan bien porque es universal y se entiende en cualquier parte del mundo, sin necesidad de traducción.

Lo que sí que nadie pudo anticipar del éxito de 'Minions' es la avalancha de espectadores por el meme #Gentleminion que llenó las salas de adolescentes (y no tan adolescentes) trajeados hasta el punto de que algunos establecimientos tuvieron que restringir la entrada para evitar más disturbios.

Sea como fuere, 'Minions' es la vencedora absoluta de este duelo por convertirse en la película animada del año (al que habría que sumar 'Los tipos malos', otro éxito inesperado), consolidándose como la franquicia más rentable de Illumination y garantizando su continuidad a corto plazo.