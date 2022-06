Qué ver si te gusta 'Lightyear': 3 espectaculares películas de ciencia ficción espacial en streaming para volar al infinito y más allá

Este pasado viernes regresó Pixar a las salas de cine después de más de dos años alejada de ellas -no por voluntad propia, que quede claro-. Lo ha hecho, por el lado malo, con una explotación de una de sus propiedades intelectuales reconocibles en lugar de con otra propuesta original. Lo ha hecho, por el lado bueno, con una excitante fantasía espacial.

Hablamos, por supuesto, de 'Lightyear', centrada en el popular astronauta de juguete -perdón, el hombre astronauta real que inspiró el juguete astronauta-, que recurre a la ciencia ficción de exploración del espacio exterior como propuesta central. Por ese motivo, recuperamos otras tres estupendas películas de temática espacial que puedes ver ahora mismo en plataformas de streaming. Hasta el infinito y más allá.

'WALL•E' (2009)

Director: Andrew Stanton. Reparto: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, John Ratzenberger, Sigourney Weaver, Fred Willard.

No hace falta ni alejarse de la propia Pixar para encontrar otra fabulosa propuesta espacial. Si acaso, podemos alegar que 'WALL•E' se sitúa a años luz de 'Lighyear', pero más que nada porque aquí hablamos de una de las tres mejores películas de todo el estudio, que no es decir poco. Una fabulosa historia de robots, de aventura clásica y de viajes en órbita.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof

'Marte (The Martian)' ('The Martian', 2015)

Director: Ridley Scott. Reparto: Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Jeff Daniels, Kate Mara.

Ridley Scott nos dio aquí una de las películas de ciencia ficción más entretenidas y trepidantes de la última década, y no lo apreciamos lo suficiente. Matt Damon lidera con mucho carisma una película muy rica tonalmente, que tiene aventura espectacular, buenos puntos de humor, buen sentido del suspense y hasta cuestiones complejas sobre el proceso de tomar la decisión correcta. Una estupenda pieza.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof

'First Man (El primer hombre)' ('First Man', 2018)

Director: Damien Chazelle. Reparto: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll.

Todavía no hemos procesado que el director de 'Whiplash' y 'La La Land' decidiera seguir ambos fenómenos con un drama tan clásico sobre un héroe a regañadientes que es muy cerrado emocionalmente. Un reto casi tan complejo como viajar por primera vez a la luna. Más allá de si conectas o no con lo que cuenta, es imposible no admirar los aspectos técnicos de una película tan artesanal. Da la sensación de que está metiendo sus personajes en maquinarias a punto de estallar en cualquier momento. Ahí hace un enorme ejercicio de tensión que añade riqueza a la odisea espacial.

Ver en Netflix | La crítica en Espinof

En Espinof | Todas las películas de Pixar ordenadas de peor a mejor