4 geniales películas de ciencia ficción espacial para ver en Netflix y otras plataformas de streaming este fin de semana

Ya es fin de semana y seguramente os apetezca sacar partido a vuestras suscripciones de streaming viendo algo de cine. Hoy os propongo un repaso a 4 geniales películas de ciencia ficción espacial para ver en Netflix y otras plataformas. Ya os adelanto que entre las elegidas he potenciado la variedad y también he preferido dejar fuera recomendaciones más obvias como 'Alien, el octavo pasajero', '2001: Odisea del espacio', 'Gravity' o 'Interstellar'. Pero si no habéis visto alguna de ellas, no dudéis en hacerlo.

Antes de dejar paso a las elegidas, os recuerdo que también he hecho una selección de películas muy divertidas en streaming, otra de potentes películas eróticas, también de largometrajes sorprendentes o de títulos épicos disponibles en plataformas. Y es que si no os apetece una de ciencia ficción, siempre podéis echar mano de alguna de ellas. Sin más que añadir, vamos con las recomendaciones de hoy.

'Heroes fuera de orbita' ('Galaxy Quest')

Dirección: Dean Parisot. Reparto: Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Enrico Colantoni, Robin Sachs, Patrick Breen, Missi Pyle, Jed Rees, Justin Long, Kaitlin Cullum, Dian Bachar, Rainn Wilson

Una inspirada parodia del universo 'Star Trek' -aunque también sería adecuado hablar de homenaje a la misma- que se apoya en su ingenioso guion, lo divertido que está su reparto repleto de rostros conocidos y lo bien que maneja el tono Dean Parisot, su director, quien sabe dar el toque de ligereza adecuado para potenciar sus virtudes. La trágica muerte de Alan Rickman nos dejó sin secuela, pero quizá sea mejor así.

Puedes verla en Movistar+

'Horizonte final' ('Event Horizon')

Dirección: Paul W.S. Anderson. Reparto: Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan, Joely Richardson, Jason Isaacs, Peter Marinker, Jack Noseworthy, Richard T. Jones, Sean Pertwee, Holley Chant, Noah Huntley, Emily Booth, Robert Jezek, Barclay Wright

La mejor película de Paul W.S. Anderson, un director demasiado repudiado para los méritos reales de su cine. Aquí propone una misión de rescate en el año 2047 en el que las cosas no tardan en complicarse. Eso da pie a una película que coquetea abiertamente con el terror y lo abraza abiertamente en su tramo final. Con un sólido trabajo de puesta en escena y ambientación, la aportación de su reparto -ojo sobre todo a Sam Neill- también resulta esencial. La única pena es que parece que ya nunca vamos a ver el montaje original, mucho más atrevido por lo que dijo en su momento, aunque eso no quita que ya nos regale algunos instantes inolvidables.

Crítica de 'Horizonte final'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Moon' (Netflix)

Dirección: Duncan Jones. Reparto: Sam Rockwell, Kaya Scodelario, Matt Berry, Malcolm Stewart, Benedict Wong, Dominique McElligott, Robin Chalk, Kevin Spacey

Una propuesta de corte más íntimo y reflexivo que confía sobremanera en un excelente Sam Rockwell. Sin un actor tan inspirado como él está aquí, la película acabaría haciendo aguas. Eso no quita méritos a lo bien que desarrolla la historia, no dando más peso del necesario a la gran sorpresa que incluye, sino usándola para dar mayor profundidad a la película. Cuando la veáis (o si ya lo habéis hecho), no os perdáis nuestra entrevista a su director en la que habla libremente de varios aspectos clave de la misma.

Crítica de 'Moon'

Puedes verla en Netflix

'Starship Troopers (Las brigadas del espacio)' (Disney+)

Dirección: Paul Verhoeven. Reparto: Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Clancy Brown, Jake Busey, Dean Norris, Neil Patrick Harris, Michael Ironside, Patrick Muldoon, Brenda Strong, Matt Levin, Anthony Ruivivar, Rue McClanahan, Marshall Bell, Amy Smart, Steven Ford

Una sátira antibélica de ciencia ficción de primera categoría en la que Paul Verhoeven subvirtió la novela que adapta para ofrecernos un espectáculo que fue muy mal entendido en el momento de su estreno. Con mucha mala leche, el cineasta europeo de burla de muchos elementos propios del fascismo, proponiendo para ello una obra que es al mismo tiempo divertido, profundo y espectacular.

Crítica de 'Starship Troopers'