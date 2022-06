'Lightyear': una gran película de ciencia ficción de Pixar que además funciona muy bien como complemento para la saga 'Toy Story'

El estudio Pixar nos ha regalado multitud de grandes películas a lo largo de los años, pero seguramente no haya ninguna más emblemática que 'Toy Story'. A fin de cuentas, fue su primer largometraje y con la aventura de Woody y Buzz Lightyear logró conquistar el corazón de millones de espectadores.

Esa saga fue creciendo poco a poco, pero desde el primer momento siempre surgió la duda de si era necesario hacer secuelas. 'Toy Story 2' nos demostró que sí, 'Toy Story 3' también lo hizo y puede que 'Toy Story 4' sea la menos lograda de todas, pero merecía la pena y a su manera servía para dar cierre a la historia de Woody. Ahí sí que una quinta entrega parecía fuera de lugar, pero en Pixar se les ocurrió que la mejor forma de ampliar la franquicia era ir en otra dirección.

Unas bases sólidas

El resultado de eso es 'Lightyear', una gran película de ciencia ficción que sirve para contar la historia del personaje a partir del cual se creó uno de los juguetes favoritos de Andy. Por ello, no esperéis aquí una precuela de 'Toy Story', sino una aventura espacial de lo más estimulante que además funciona bastante bien a modo de complemento para una de las sagas cinematográficas más aclamadas de la historia.

Siendo justos, 'Lightyear' podría haber sido perfectamente la historia de otro personaje sin ninguna conexión con 'Toy Story' a poco que se alterasen ciertos detalles como el uso de "Hasta el infinito... y más allá", pero tampoco cuesta reconocer que el proyecto hubiese despertado mucho menos interés entre el público. Además, la película nació ya así en lugar de ser fruto de la reconversión de un guion totalmente ajeno, una práctica a la que Hollywood ha recurrido en varias ocasiones.

Dicho esto, lo realmente importante de 'Lightyear' es que en ningún momento está planteada de tal forma que su existencia no vaya más allá del guiño. Aquí encontraréis una película que tiene todos los ingredientes para conquistar al público sin importar lo que opine de 'Toy Story', sobre todo para los amantes del cine de ciencia ficción.

Un cóctel irresistible

Por lo pronto, el guion de Jason Headley y Angus MacLane, este último también director de la película, sabe cómo integrar perfectamente su componente de ciencia ficción para plantear una historia con gancho, alguna sorpresa a lo largo del camino y las suficientes virtudes para que solamente con eso ya mereciera la pena 'Lightyear'.

No obstante, MacLane no se conforma con esto y añade una galería de personajes entrañables que despiertan fácilmente la simpatía en el espectador, desde el tesón de Buzz para cumplir la misión que le han encomendado hasta esa variopinta galería de aliados que acaba teniendo. Eso sí, hay que destacar por encima de todos a Sox, el gato robot que roba todas y cada una de las escenas en las que aparece.

Además, la emoción hace acto de aparición no solamente en lo referente a la tensión sobre si conseguirán completar una misión casi imposible, pues siendo Pixar no podía faltar esa querencia del estudio a tocar la fibra sensible del espectador. Está claro siempre que lo intenta, pero no por ello deja de funcionar, sobre todo con ese mensaje grabado que dejan al protagonista. Que claro que Pixar manipula nuestras emociones, pero eso también hay que saber hacerlo bien.

Tampoco podía faltar una presencia del humor en una película que no deja de estar pensada para toda la familia, tanto para cumplir cierta función de alivio como, sobre todo, para equilibrar el tono de 'Lightyear'. Además, no es algo que aparezca ocasionalmente para conseguir eso, sino que está ahí siempre latente y simplemente pasa a primer plano cuando mejor encaja que lo haga. No cuesta para nada creer que fuera la película favorita de Andy.

El pero

De hecho, el único pero razonable que creo se le podría poner a 'Lightyear' es que no deja de estar todo muy medido. Aquí no existe esa frescura que Pixar estaba recuperando con 'Luca' o 'Red', algo que quizá decepcione a algunos espectadores. A cambio hay un tratamiento de la ciencia ficción clásica bastante logrado, pero habrá quien le pida más a este estudio, quien eche en falta lanzarse un poco más al vacío.

Eso a su manera podría decirse que también afecta al trabajo de animación, totalmente irreprochable en lo técnico, pero quizá aquí hubiese venido bien un puntito extra de inventiva. Al menos haber querido ir un poco más allá de lo que saben que va a funcionar. Ahí no pude evitar acordarme de 'Los Mitchell contra las máquinas', y 'Lightyear' sale perdiendo en esa comparación. Y tampoco creo que sea injusto hacerla.

En resumidas cuentas

A priori, 'Lightyear' podría parecer un mero intento de seguir exprimiendo la saga 'Toy Story', pero lo cierto es que es una película muy diferente que mezcla ciencia ficción y aventura con mucho acierto. Es divertida, emocionante, con alguna que otra sorpresa y coges cariño a sus protagonistas, pero se echa en falta un poco más de ímpetu e inventiva en lo visual, siendo una ocasión de lujo para ello. Con todo, muy recomendable.