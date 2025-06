"Fue una catástrofe". Jason Isaacs cree que 'Peter Pan' es una obra maestra, aunque admite que casi le hundió la carrera para siempre

De unos años a aquí parece que Jason Isaacs está que no para entre 'The White Lotus', 'The Crowded Room' y sus numerosos papeles de doblaje, cine y televisión (y yo que me alegro). Pero hubo una época en el que el actor vio la cosa muy negra y de hecho casi pensó en retirarse. Y la culpa la tuvo principalmente su versión del Capitán Garfio en la 'Peter Pan' de 2003.

Nadie quiere otra versión

Aunque los que crecimos en los 90 y los 2000 recordamos con cariño la película de 2003, la verdad es que 'Peter Pan, la gran aventura' se pegó un batacazo tremendo en taquilla. Hoy en día es una película de fantasía de culto cargadita de nostalgia, pero tan solo consiguió ingresar unos 121,97 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de 100 millones.

Peter Pan tuvo que medirse en cines con 'El señor de los anillos: El retorno del rey' y 'Doce en casa', y la jugada salió desastrosa para una producción de este calibre. Aunque por lo menos Jason Isaacs aprendió la lección: no te cases demasiado con ningún proyecto, que te puede arruinar la carrera.

"Era una producción muy grande, con múltiples estudios. Estuvimos rodando 14 meses, y la película se la pegó", comentó Isaacs a Vulture. "Yo creo que es una obra maestra, pero la gente vio el poster y se quedó en plan... Ah, coño. Ya he visto 'Hook' con Robin Williams y he visto la de dibujos, ¿por qué querría otra?"

"Profesionalmente, fue una catástrofe para mi, una gran caída en desgracia. No podía conseguir ni papeles sin diálogo", continuó el actor. "Cambié de agente, y casi cambié de trabajo, la verdad. Pensaba que no volvería a trabajar. Después de 'Peter Pan' es en lo más bajo en lo que he estado. Estaba realmente desesperado, pero no tanto como para creerme toda la mierda que me habían estado susurrando en el oído".

Durante los siguientes años, Isaacs continuó interpretando a Lucius Malfoy en la franquicia de 'Harry Potter' y dio un pequeño giro hacia doblaje, participando en series como 'Avatar: La leyenda de Aaang' y con más papeles en televisión. Ha tenido una filmografía bastante cargadita y tiene un buen puñado de proyectos por delante, así que se puede decir que al final se ha conseguido recuperar y dejar atrás al Capitán Garfio.

