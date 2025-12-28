Netflix compra la Churrería Paco por 89.000 millones y la añadirá a su catálogo en streaming. "Ahora sí que somos imbatibles"

Uno de los momentos más decisivos, inesperados e increíbles de este 2025 ha sido la compra de Warner por parte de Netflix, en un movimiento empresarial que traerá cola durante las próximas décadas. Sin embargo, el streaming ya ha anunciado que no se va a quedar ahí, y que su expansión será gigantesca. De hecho, ya ha anunciado que, tras meses de dura negociación, su próxima adquisición será Churrería Paco, un local de Badajoz conocido por su tradición familiar.

Sacando series como churros

La idea de esta adquisición, según el Washington Post, le vino a Ted Sarandos tras leer varias críticas: "¿No dicen que hacemos series como churros? Pues decidí ir a la base del problema: si compramos una churrería, entonces nos forraremos. Mentalidad de tiburón. Ahora sí que somos imbatibles". El gigante del streaming ha desembolsado 89.000 millones de dólares a cambio de los derechos de explotación de todos los platos que se ofrecen en el local, incluyendo las tostadas y el chocolate caliente.

Francisco Zorrilla, dueño de Churrería Paco, ha afirmado, sin dudarlo, que "esta fusión supone un avance increíble en el mundo de los churros y las porras". De momento, Netflix va a aprovechar cuanto antes la unión, e insertará mediante IA escenas de personajes comiendo este manjar en series como 'Miércoles', 'El juego del calamar' o 'Los Bridgerton'.

Es más: los periodistas incluso hemos podido ver ya una escena en la que Vecna, el villano de 'Stranger Things', amenaza a los niños: "Voy a acabar con vosotros y a expandir mi poder malvado por el mundo... ¡Después de este delicioso chocolatito con churros! ¡Mmmmh, qué ricos los churros de la Churrería Paco!". Los expertos en marketing de Hollywood se dividen entre los que creen que es un movimiento maestro y los que no entienden qué le ha dado a Sarandos con la harina de trigo frita.

Para 2027, Netflix ya ha anunciado que prepara su particular CCU (Churros Cinematic Universe), con películas interconectadas como 'Churros: The animated picture', 'Civil War: Porras vs Churros', la antirracista 'The Chocolate Churro', 'The Buñuelo story' o el esperado biopic 'Paco: The man behind the churrería'. De momento, este local, situado en la calle Arturo Gazul de Badajoz, está intentando averiguar en qué gastarse el dinero, y de momento ha lanzado su primera criptomoneda, la ChurroCoin. "No sé, es por hacer algo con 68.000 millones", ha afirmado Paco.

Por su parte, Netflix ya está apuntando a un futuro repleto de éxito con las adquisiciones futuras de Ferreterías Martínez, Peluquería Canina Perrito Feliz y Videoclub Paqui, con quienes espera tener un futuro tan resplandeciente como el que tiene con Warner y Churrería Paco. 89.000 millones tan aceitosos como bien gastados, sin duda.

