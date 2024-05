La estupenda temporada 3 de 'Los Bridgerton' confirma que es una de las mejores series de Netflix. Un lujoso pasatiempo que es más que carnaza para las señoras que dicen oyoyoy

Netflix tiene unas pocas series que son las grandes joyas de la corona de la plataforma. Desde 'Stranger Things' hasta 'Miércoles', sin olvidarnos de ese increíble fenómeno que fue 'El juego del calamar'. Todas ellas lograron un éxito mucho mayor al que nadie esperaba, pero hay otra que sí que contaba con que arrasara y que ahora regresa con su temporada 3. Me refiero a 'Los Bridgerton'.

Las dos primeras entregas de 'Los Bridgerton' se encuentran entre las series más vistas de toda la historia de Netflix, y no hay motivos para pensar que eso vaya a cambiar con la que llega a la plataforma este jueves 16 de mayo. Eso sí, mañana solamente podrán verse los 4 primeros episodios -para los 4 restantes habrá que esperar hasta el 13 de junio-, pero la buena noticia es que sigue siendo igual de entretenida y adictiva.

Mucho se ha comentado que la serie de Netflix ha optado por alterar el orden de los libros con esta tercera temporada para centrarse en la historia de amor entre Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan). El final de la segunda entrega ya dejaba claro que era el único camino a seguir y es un cambio -el protagonista del tercer libro s Benedict- que va a ser imperceptible para los que solamente sigan la serie, ya que todo fluye desde el primer momento.

El único requisito indispensable para poder disfrutar con ella sigue siendo aceptar las particularidades del universo que se presentó ya en la primera temporada. Si te quedas en que la sociedad de la época no era así por tal o cual motivo, te puedo prometer que la temporada 3 no va a hacer que cambies de idea. No obstante, si simplemente tenías alguna duda sobre si la serie iba a resentirse por el cambio de showrunner -Jess Brownell sustituye aquí a Chris Van Dusen-, la respuesta es un no rotundo.

Es cierto que todavía faltan por ver otros cuatro episodios, pero esta temporada 3 me deja unas sensaciones más cercanas a la segunda que a la primera entrega, donde había veces que se atascaba narrativamente. Sí que echa mano de algunos recursos de aquella, como ese personaje que Brownell se saca de la manga para jugar con el siempre efectivo recurso del triángulo romántico -mucho más similar aquí al que hubo con Daphne y el príncipe que todo lo relaciona con Anthony y Edwina en la segunda-, pero desde el primer momento demuestra tener las ideas claras y que no quieren perder demasiado el tiempo mareando la perdiz.

De hecho, las particularidades de estos dos personajes permiten que la evolución de la relación entre ambos se sienta natural. Claro que hay dramas aquí y allá o momentos de esos que van a volver locas a las señoras que hacen oyoyoy, pero hay siempre un paso firme hacia delante y la certeza de que todavía queda mucha tela por cortar en los 4 episodios que no podremos ver hasta el mes de junio.

Además, por supuesto que el componente romántico sigue siendo central en la serie. A fin de cuentas esa es la razón de ser de 'Los Bridgerton' al estructurar cada temporada alrededor de una historia de amor, pero también hay suspense, drama, comedia y otros muchos elementos que la serie aprendió a manejar mejor en su segunda temporada y que aquí vuelven a tener una efectividad envidiable.

Además de esa factura técnica exquisita -aquí sí sucede eso que dicen algunos de querer quedarse a vivir en una obra de ficción... pero por lo lujoso y vistoso que es si formas parte de esa alta sociedad inglesa que presenta la serie-, 'Los Bridgerton' conoce muy bien a sus personajes y qué es lo que puede aportar cada uno de ellos. Por ejemplo, esta temporada 3 potencia la importancia de Cressida (Jessica Madsen) y logra dar más fondo a alguien que hasta ahora era esa joven despreciable que estaba molestando de fondo.

Otro punto a su favor es que 'Los Bridgerton' no se ve poco menos que forzada a romper con su predecesora, ya que tanto Anthony (Jonathan Bailey) como Kate (Simone Ashley) siguen a bordo de la serie y seguimos conociendo más detalles sobre su relación. Ese pequeño toque de continuidad le sienta muy bien a 'Los Bridgerton', pero es que en líneas generales también se tira de otros hilos que seguían allí para que haya una progresión quizá pequeña con lo visto hasta ahora, pero clara y lógica.

Claro que es una serie con sus limitaciones -algunos personajes secundarios provocan cierta indiferencia y los episodios quizá duran un poco de más- y de la que se van a exagerar algunas de sus virtudes, pero lo mismo va a suceder con sus defectos, pues 'Los Bridgerton' ha alcanzado velocidad de crucero y si estabas ya dentro, vas a disfrutar mucho de la travesía que propone esta temporada 3. En el caso contrario, ¿Qué haces todavía aquí con la enorme cantidad de series que hay ahí fuera?

