Si te gustó 'Los Bridgerton', te recomiendo ver estas películas y series de época en streaming

Una de las series más populares de los últimos años es 'Los Bridgerton', pero, por desgracia, todavía habrá que esperar hasta el año que viene para ver la temporada 3 de esta adaptación de la saga literaria de Julia Quinn. Si es verdad que hace apenas unos meses pudimos ver 'La reina Charlotte', pero seguro que los fans de esta producción de Netflix están deseando poder hincarle los dientes a los nuevos episodios.

Para hacer más llevadera la espera hasta la llegada de la temporada 3 de 'Los Bridgerton', en Espinof os proponemos una lista de películas y seris de época que os recomendamos si os gusta la serie de Netflix. Para su selección he intentado apostar por la variedad además de la calidad, ya que así es más probable que encontréis algún título que se ajuste mejor a vuestras preferencias personales. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

'La cocinera de Castamar' (2021)

La única aportación española a esta lista es esta adaptación de la novela homónima de Fernando J. Múñez protagonizada por Michelle Jenner dando vida a una cocinera agorafóbica. En este caso, la historia transcurre en 1720 e incluye romances, venganzas, pasados traumáticos y varios elementos más que la convierte en una opción ideal para los amantes de 'Los Bridgerton'.

'La maravillosa Sra. Maisel' ('The Marvelous Mrs. Maisel', 2017-2023)

El título más cercano en el tiempo en lo referente a la ambientación, ya que esta pequeña maravilla protagonizada por Rachel Brosnahan arranca a finales de los años 50 del siglo XX para mostrarnos cómo una ama de casa se convierte en una estrella del mundo de la comedia. No faltan diferentes romances aquí y allá, aunque siempre con la relación con su ex de fondo, pero con un envidiable sentido de la diversión, sin que eso suponga dejar de lado ciertos elementos dramáticos, normalmente resultado de las particularidades de la época.

'La favorita' ('The Favourite', 2018)

El director griego Yorgos Lanthimos ofreció aquí su película más accesible sin por ello renunciar al particular estilo que le ha convertido en uno de los cineastas favoritos de la crítica. Situada a principios del siglo XVIII, Emma Stone, Olivia Colman y Rachel Weisz, todo se centra en cómo la llegada de una nueva sirvienta a palacio altera el orden establecido en la corte.

'La importancia de llamarse Ernesto' ('The Importance of Being Earnest', 1952)

La notable primera adaptación cinematográfica de la obra de Oscar Wilde es una comedia de enredo situada durante la celebración de San Valentín en 1895. Su premisa parte de un hombre con una doble vida que usa a Ernesto para poder abandonar la ciudad y hacer lo que le venga en gana en el campo, pero todo se complicará hasta límites insospechados.

'Lady Macbeth'

No fue su debut, pero sí la película que lanzó la carrera de Florence Pugh, una de las mejores actrices jóvenes de la actualidad. Adaptación de la novela de Nikolai Leskov publicada en 1865, mismo año en el que transcurre esta película dirigida por William Oldroyd, aquí dejamos el humor de lado para encontrarnos con un intenso drama en el que una mujer se casa sin estar enamorada y cómo va descubriendo quién es realmente y cuáles son sus verdaderos intereses, por crueles y retorcidos que puedan llegar a ser.

'Mucho ruido y pocas nueces' ('Much Ado About Nothing', 1993)

Quizá la mejor adaptación oficial que Kenneth Branagh haya hecho de una obra de William Shakespeare, y no es precisamente porque haya hecho pocas. Una deliciosa comedia romántica situada en Italia durante el siglo XVI con un reparto impresionante que ofrece mucha diversión, amores cruzados, rivalidades, traiciones y muchas cosas másque la convierten también en uno de esos títulos que apetece volver a ver cada cierto tiempo.

Crítica de 'Mucho ruido y pocas nueces'

'Orgullo y prejuicio' ('Pride & Prejudice', 2005)

No podía faltar alguna adaptación de Jane Austen en esta lista, pero me ha provocado cierta decepción comprobar que la miniserie de 'Orgullo y Prejuicio' protagonizada por Jennifer Ehle y Colin Firth en 1995 no está actualmente disponible en ninguna plataforma de streaming. En su lugar he optado por destacar una muy estimable versión de la misma obra que lideraron Keira Knightley y Matthew MacFadyen ('Succession'). Su historia, situada a finales del siglo XVIII, cuenta la historia de la familia Bennett, centrándose en Lizzie, la más independiente de cinco hermanas.

