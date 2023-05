'La maravillosa Sra. Maisel' acaba con las "tetas arriba": la gran comedia de Amazon Prime Video firma un final tan desternillante como emotivo

Creo que podemos dar por empezada la maratón de finales de grandes series y este viernes ha arrancado Amazon Prime Video no tanto con 'Citadel' sino con el último episodio de 'La maravillosa Sra. Maisel', la gran comedia de Amy Sherman-Palladino que se ha despedido para siempre tras cinco temporadas.

Es curioso el viaje que hemos tenido con la serie. Protagonizada por Rachel Brosnahan como Midge, comenzó siendo la niña bonita de público, crítica y premios con sus primeras temporadas para después empezar a pasar algo desapercibida. A veces con más razón y otras con menos.

De hecho tenía mis recelos con esta temporada 5, ya que la magia parecía haberse esfumado pero, afortunadamente, la comedia regresó con una fuerza renovada y con ganas de mostrar, ante todo, la evolución de sus personajes con, además, la promesa de que veríamos finalmente a nuestra protagonista triunfar.

Y así ha sido, con una novena de episodios en los que teníamos un vistazo al futuro de los personajes y se nos mostraba el auge (y caída) de la cómica, trayecto en el que por alguna razón su amistad con Susie (Alex Borstein) había terminado y su marido Joel (Michael Zegen) había estado en la cárcel.

Cuatro minutos de fama

En lo que descubríamos los motivos, en el presente íbamos viendo cómo Midge se las veía para intentar tener su gran oportunidad. Oportunidad que finalmente ha llegado en 'Cuatro minutos', el episodio final de 'La maravillosa Sra. Maisel' cuyo arco central es que, tras innumerables negativas y tejemanejes que no sientan bastante bien a perpetradores y afectados, Midge tendrá la ocasión de estar frente a las cámaras en 'The Gordon Ford Show'.

No me voy a detener en los pormenores y en el conflicto que estalla en los tensos minutos televisivos. Solo voy a decir que Palladino y compañía nos regalan "cuatro minutos" (no los he cronometrado, pero me fiaré de lo que dicen en el episodio) absolutamente maravillosos y desternillantes para la cómica. Hacía tiempo que no soltaba tanta carcajada en lo que, además, me dejaba llevar por la emoción del momento.

Algo que es posible precisamente porque ya a esas alturas no solo del episodio, sino de la temporada (y de la serie en sí) ya no existe la presión por cerrar decenas de subtramas, por contarnos qué es lo que viene después... porque ya nos lo han ido contando y resolviendo a lo largo de los ocho capítulos anteriores. Todo menos algo muy concreto.

Despidiendo a Lenny y a Susie

Si ha habido un ¿referente? constante en la carrera de Midge ese es Lenny Bruce. El cómico interpretado por Luke Kirby había estado bastante ausente (excepto un fortuito encuentro en el aeropuerto) durante toda la temporada. Este episodio final descubrimos cómo nos lo encontramos en sus horas más bajas, completamente ido intentando hacer una actuación decente en un garito de San Francisco en 1965 (un año antes de su muerte).

Esta es la nota más amarga de la conclusión de la serie, una mirada tenebrosa que, afortunadamente no se queda ahí porque tenemos tres finales. O, más bien, un final y dos epílogos. El primer epílogo nos lleva seis meses antes, a la noche de la epifanía con la que terminó la temporada 4 con Bruce y Midge cenando en un restaurante chino.

El segundo es un flashforward a 2005, con nuestra protagonista envejecida que tiene un momento para ver 'Jeopardy!' a distancia con Susie, quien está a un continente de distancia. Dos epílogos con esa nota optimista e incluso tierna sobre lo importante de estar acompañado, de encontrar a quien te complementa. Las series de Palladino giran, sobre todo, en torno a eso, la amistad perdurable y este final lo recalca.

Como digo un poco antes, 'La maravillosa Sra. Maisel' ha tenido una carrera con bastante altibajos... pero siempre guardando un buen nivel. Esta temporada no ha sido una excepción y, de hecho, hay cuestiones del tramo final (la repentina marcha de Mei o lo de Zelda) que no me han terminado de funcionar. Sin embargo, creo que sí que ha recuperado esa magia perdida y nos ha dejado un final bastante memorable y, por supuesto, desternillante. ¡Tetas arriba!

