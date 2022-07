'Stranger Things': todo lo que sabemos sobre la temporada 5 y final de la serie de Netflix con Millie Bobby Brown

La quinta temporada de 'Stranger Things' será la última la aclamada creación de los Hermanos Duffer. Hace meses que se confirmó y ahora, con la cuarta, una de las mejores series de Netflix de 2022, ya disponible en su totalidad, es una mera cuestión de tiempo que los últimos capítulos se estrenen. Luego ya se habla de un spin-off, pero la serie concluirá tal y como la conocemos en la próxima entrega.

Lo que está claro es que Hawkins ha cambiado ya para siempre y ahora queda la duda de hasta qué punto. A continuación encontraréis todo lo que sabe hasta ahora de la temporada final de 'Stranger Things'. Como siempre hacemos en este tipo de artículos, iremos actualizándolo según haya más novedades.

La historia

Mucho cuidado con los spoilers de la temporada 4 en este apartado del artículo.

Los Hermanos Duffer dejaron caer que después de la cuarta temporada habría un salto temporal, pero cuesta creerlo después de ver el final de la cuarta. Tras la tremenda batalla con Vecna y la aparente victoria de los protagonistas, queda claro que la amenaza no ha sido completamente derrotada.

Primero es Will quien desvela que Vecna no ha muerto. Está herido y dolorido, sí, pero sigue vivo y es cuestión de tiempo que vuelva a atacar. Acto seguido vemos que nieva, pero es nieve del Mundo del Revés que ya ha acabado con las flores de un campo cercano. Hawkins y El Mundo del Revés están uniéndose y con ello llega la gran batalla final.

En caso de que el salto temporal sea cierto, la única opción viable es que Vecna logre avanzar y subyugar a la humanidad por el camino, pero Once y algunos personajes más forman parte de la Resistencia para hacerle frente y necesitan tiempo para ultimar un plan. De lo contrario, el enfrentamiento debería ser instantáneo. Veremos.

Además, queda la incógnita de que sucederá finalmente con Max, actualmente en coma. Llegó a morir pero Once la trajo de vuelta y quizá recobrar la consciencia acaba siendo decisivo para poder detener a Vecna.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 y final de 'Stranger Things' en Netflix?

Todo apunta a que habrá que esperar bastante para verla, fácilmente hasta 2024. 'Stranger Things' siempre ha sido una serie con esperas más amplías de lo habitual entre temporada y temporada. De la primera a la segunda pasaron 15 meses, de la segunda a la tercera aumentó hasta 21 meses, mientras que entre la tercer y la cuarta se disparó hasta los 34 meses, prácticamente tres años.

Lo más probable que la espera sea más breve para la quinta, pues la pandemia de coronavirus fue parcialmente responsable de esa abultada espera, pero también hay que tener en cuenta que cada tanda de episodios era más ambiciosa que la anterior, y eso lleva tiempo.

Reparto y protagonistas

No hay ninguna duda de que todos los protagonistas de 'Stranger Things' que llegaron con vida al final de la cuarta temporada volverán a hacer acto de presencia en la quinta. Por lo tanto, podéis dar por seguro el regreso de Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Millie Bobby Brown (Once), a la que este año también veremos en 'Enola Holmes 2', Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Charles Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair) o Brett Gelman (Murray Bauman).

Además es probable que también reaparezcan algunos personajes secundarios como los interpretados por Cara Buono (Karen Wheeler), Eduardo Franco (Argyle) o Amybeth McNulty (Vickie). Ahí habrá que ver cómo de grande es el salto temporal que realizará la serie y si todavía encajan.

Raro será que no haya también nuevos fichajes, pero Netflix todavía no ha desvelado ninguno de ellos, probablemente porque todavía no estén cerrados. Al respecto merece la pena destacar que Shawn Levy, productor de la serie y director de varios episodios en todas las temporadas, ya ha dejado caer que le gustaría contar con un cameo de Ryan Reynolds.

Tráiler, imágenes y cartel del final de 'Stranger Things'

El rodaje de los nuevos episodios de 'Stranger Things' todavía no ha arrancado, por lo que difícilmente podemos tener ningún tipo de imagen oficial de lo que está por llegar en una de las series más populares hechas por Netflix hasta la fecha.