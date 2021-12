'Enola Holmes 2': todo lo que sabemos de la película de Netflix con Millie Bobby Brown y Henry Cavill

Netflix se marcó un tanto con 'Enola Holmes', una película inicialmente prevista para verse en pantalla grande que Warner acabó vendiendo a la plataforma de streaming debido a la pandemia de coronavirus. La película protagonizada por Millie Bobby Brown y Henry Cavill se convirtió en una de las más vistas de Netflix hasta la fecha, por lo no se tardó demasiado en dar luz verde a la secuela.

Para ello se apostó por no tocar lo que tan bien funcionó en la primera entrega, así que Brown y Cavill repiten al frente del reparto, mientras que Jack Thorne vuelve a ocuparse del guion y Harry Bradbeer de la puesta en escena. El rodaje de 'Enola Holmes 2' arrancó hace ya unos meses, por lo que no deberíamos tardar ya demasiado en verla.

La historia

Se desconoce por el momento cuál será el nuevo misterio que tenga que resolver Enola Holmes. De hecho, lo único que se ha adelantado sobre su argumento es que todavía hay más tensiones que explorar en la familia protagonista.

Reparto y protagonistas de 'Enola Holmes 2'

Obviamente, Millie Bobby Brown vuelve a dar vida aquí a Enola Holmes, un personaje que la confirmó como una de las grandes estrellas jóvenes de Hollywood. Previamente había saltado a la fama dando vida a Once en 'Stranger Things', teniendo además un papel relevante en el MonsterVerse, ya que fue una de las protagonistas humanas de 'Godzilla: Rey de los Monstruos' y 'Godzilla vs. Kong'.

La otra gran estrella de la función es Henry Cavill dando vida a su particular versión de Sherlock Holmes. El protagonista de 'The Witcher' tuvo una presencia reducida en la primera entrega y sospecho que pasará algo similar en la secuela. No es que Cavill necesite presentación, pero no podemos dejar de mencionar su participación en el DCEU como Superman o su inolvidable villano en 'Misión Imposible: Fallout'.

Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, visto recientemente en 'Sweet Tooth: El niño ciervo', Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney, Serrana Su-Ling Bliss y Laurence Ellerker completan el reparto de la película

El director y el guionista

Los productores de 'Enola Holmes 2' han apostado por la continuidad para la posición de director y guionista, así que tanto Jack Thorne como Harry Bradbeer repiten en esos cargos.

Bradbeer era un realizador con una larga carrera a sus espaldas que con 'Enola Holmes' realizó su primer largometraje para la gran pantalla. Previamente había dirigido un puñado de telefilms como 'As the Beast Sleeps', 'A Is for Acid' o 'The Brides in the Bath', pero era principalmente conocido por su trabajo en multitud de series.

Quizá el caso más destacado sea el de la aclamada 'Fleabag', ya que Bradbeer se ocupó de la puesta en escena de todos sus episodios con excepción del primero. Además, también participó en títulos como 'The Bill', 'The Hour', 'Killing Eve' o 'Ramy'.

Por su parte, Thorne también es más conocido por su trabajo en diversas series de televisión como 'Skins', 'The Virtues', 'The Eddy' o 'La materia oscura', ejerciendo además como showrunner en esta última. Además, también ha colaborado en los libretos de películas como 'Mejor otro día' o 'Wonder'.

Rodaje

Henry Cavill has confirmed his portion of filming on #EnolaHolmes2 has concluded.



It's unclear how much more production remains. pic.twitter.com/zsV9WrNlao — What's on Netflix (@whatonnetflix) November 29, 2021

Las grabaciones de 'Enola Holmes 2' arrancaron en septiembre de 2021 en Reino Unido, desconociéndose por el momento hasta cuánto se alargará. Lo que sí es oficial es que Cavill completó su trabajo a finales de octubre.

Tráiler, imágenes y póster

Por el momento no hay ninguna imagen oficial de la película, lo único que está disponible son un puñado de imágenes del rodaje como las que tenéis un poco más arriba.

Fecha de estreno

Netflix no ha concretado todavía cuándo podremos ver 'Enola Holmes 2', pero todo apunta a que tendrá lugar a finales de 2022. Si tomamos como referencia el caso de la primera, su rodaje comenzó en julio de 2019 y se estrenó en septiembre de 2020. Catorce meses. Eso llevaría a que la secuela debería estrenarse en noviembre de 2021.