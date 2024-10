David Harbour afirma que el episodio final de 'Stranger Things' es "el mejor de la serie" y desvela nuevos detalles sobre la temporada 5

Las expectativas hacia la temporada 5 y final de 'Stranger Things' estaban ya por todo lo alto, pero David Harbour acaba de elevarlas aún más. El actor que da vida a Hopper en el fenómeno de ciencia ficción de Netflix ha hablado ahora sobre el final de la serie, prometiendo que va a ser el mejor episodio de toda la serie.

"Han bordado el final"

Harbour ha participado en el podcast Happy Sad Confused con motivo del décimo aniversario del mismo. Como era de esperar, el intérprete fue preguntando acerca del esperadísimo final de 'Stranger Things' y quiso dejar claro que no tiene ningún problema en quejarse cuando algo de la serie no funciona, pero que no ha sido el caso de la temporada 5:

Soy alguien muy cercano a la serie, así que tengo opiniones muy firmes, y puede que no coincidan con las tuyas si eres fan de la serie. Soy actor de la serie. Así que veo las tuercas y los tornillos. A veces me enfado mucho con lo que considero un mal episodio o una temporada que no me gusta. Puede ser muy crítico con 'Stranger Things', pero han bordado el final, es el mejor episodio de la serie.

El actor también ha confesado que la lectura de guion del último episodio fue demoledora para el reparto: "Al final de este episodio, cuando lo estábamos leyendo -sólo nosotros-, hacia la mitad, la gente empezó a llorar. Luego, en los últimos 20 minutos, hubo un llanto incontrolable, oleadas de gente diferente. Noah Schnapp fue mi favorito", haciendo referencia a la forma tan característica de llorar que tiene el joven que da vida a Will Byers.

El hecho de que fueran tan jóvenes cuando empezaron a trabajar en la serie seguro que tuvo que ver en ello. El propio Harbour destaca que la serie "fue su infancia", por lo que el cierre de la serie tiene una fuerza especial para ellos. Además, desveló que la temporada 5 examina este punto "de una forma hermosa" y concluyó de la siguiente forma:

Es un episodio genial y es una temporada genial. Os va a encantar.

El plan de Netflix es que la temporada 5 de 'Stranger Things' se estrene en 2025, pero todavía no hay una fecha confirmada para su lanzamiento.

