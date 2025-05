"Su única arma es su voz". Genevieve O'Reilly explica el discurso crucial de Mon Mothma en 'Andor'

No, quizás no seas el único que haya gritado un "Dilo, reina" cuando finalmente Bail Organa (Benjamin Bratt) cede el turno de palabra a la senadora Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) en el episodio 9 de la temporada 2 de 'Andor'. Y es que el discurso que da es crucial no solo para el personaje sino para la historia de Star Wars. Por cierto, un poco de spoilers por aquí.

'Bienvenida a la rebelión' arranca el mismo día en el que acaba el episodio anterior. El Imperio entero ha contemplado la masacre de Ghorman, pero la máquina de la propaganda se ha activado y ha dado la vuelta al relato: los pobres imperiales han sido víctimas de malvados insurgentes ghormanianos. Sin embargo, hay gente que sabe la verdad y está dispuesta a contarla.

De esta manera, Mon Mothma tiene todo un discurso preparado en el que básicamente, ante un senado atónito, acusa al emperador Palpatine de genocida. Una intervención que es tan crucial como histórica en la que el personaje despliega la que para su actriz es su mejor arma: su voz.

Así lo ha descrito en una entrevista con Los Angeles Time:

«Este es el núcleo de quién es esta mujer. Debajo de todo [Mothma es] una mujer que siempre estaba lista a prenderle fuego a su vida. A salir de las sombras y arriesgarlo todo por los demás, por alzarse y usar su voz contra la opresión. Es una mujer que no cogerá jamás un blaster. Su única arma es su voz y es realmente increíble tener una oportunidad para verla usándola y que sea impactante.»

Dilo, reina

La actriz también ha hablado del cómo se planteó este discurso mientras se realizaba la serie. La idea de Dan Gilroy, el guionista del arco de esta semana, era que este discurso se entrelazara con otras de las escenas del episodio, por lo que el guion solo ponía las frases clave a resaltar. Sin embargo, tanto Tony Gilroy como O'Reilly sintieron que debían tener una versión completa del discurso. A la actriz le encantó:

«Eso lo fue todo para mí porque hay tal musicalidad en ese discurso. Arranca y habla sobre su historia. Habla sobre este lugar sagrado con el que ha crecido. Lo que cree que es el Senado. Y entonces acaba con ella denunciándole [al emperador].»

Así que el director del episodio, Janus Metz, decidió grabar el discurso entero y, a partir de ahí, realizar el montaje tal como lo vimos con los agentes del imperio intentando cortar la transmisión y evitar que se difunda el mensaje.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las 29 mejores series de Disney+