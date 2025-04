La mejor serie de Star Wars vuelve por última vez: la estupenda temporada 2 de 'Andor' va de menos a más hasta su emocionante final

Todo lo bueno se acaba, pero hay casos en los que además lo hace en el momento justo para que no sobre ni falte nada. Ese es el caso de 'Andor', pues desde hace mucho sabíamos que era una serie que iba a tener dos temporadas y que su último episodio conectaba con los hechos narrados en 'Rogue One: Una historia de Star Wars'. La "fecha de caducidad" estaba clara y lo único realmente importante es que la serie de Disney+ no bajase el nivel con respecto a la primera tanda de episodios.

Al igual que en su predecesora, la temporada 2 de 'Andor' se estructura en cuatro bloques de tres episodios, pero en esta ocasión se ha perfeccionado el proceso aún más. Cada bloque tiene a un director y a un guionista, lo cual refuerza aún más esa idea de que casi se hayan construido a modo de películas interconectadas, algo que desde Disney van a aprovechar para convertir su lanzamiento en un evento y que cada semana se estrenen tres capítulos. Ahí ya os adelanto de que las cosas van de más a menos hasta su emocionante final.

Tomándose su tiempo

No es que existiera la más mínima duda sobre cuáles eran los planes del Imperio, algo que incluso recalcó la escena postcréditos de la primera temporada, pero eso es algo que el equipo de 'Andor' no va a dar por sentado para tomar atajos rápidos y potenciar la búsqueda del entretenimiento por encima de todo. Eso es algo que la serie nunca ha hecho y ha servido como una de sus grandes señas de identidad. Otra de ellas es poner los personajes por encima de todo.

Todo eso lleva a que los primeros episodios de 'Andor' sean más pausados y no me extrañaría que lleguen algunas quejas diciendo que no sucede realmente nada. Y es que parece que nos han entrenado para que tengamos que querer que todo suceda ya mismo y que los estímulos sean constantes para que no caigamos en la tentación de refugiarnos en nuestro teléfono móvil.

Con eso no quiero decir que un enfoque más pausado sea siempre idóneo, pero aquí resulta esencial para ir asentándolo todo y que la serie funcione también por sí misma y no como un mero añadido a una franquicia preexistente. Ahí surge la necesidad de incidir en los trucos del imperio para acabar consiguiendo lo que busca y en paralelo destacar cómo va progresando la rebelión.

Por ese lado sobresale que Diego Luna muestra una mayor confianza como Cassian Andor. Recuerdo que tampoco brillaba especialmente en 'Rogue One' y que me pilló por sorpresa que le dedicasen una serie, pero ya en la primera temporada mostraba una progresión clara y aquí se ha hecho por completo al personaje, sabiendo mostrar muy bien tanto los momentos en los que ha de tirar de intensidad y presencia como aquellos más íntimos y emocionales.

Eso sí, Luna por sí mismo sería totalmente insuficiente. Eso ya quedó claro en la primera temporada y aquí va a más, hasta el punto de que varias de las mejores escenas de la temporada ni siquiera cuentan con su presencia -como la que a mi juicio brilla por encima de todas las demás que tiene lugar en el episodio 10-. En 'Andor' lo que importa realmente es el conjunto, porque incluso personajes que parece que no tenían mucho que aportar acaban siendo claves.

Además, esta decisión a su vez permite que haya momentos que en otro entorno habrían destacado principalmente por la espectacularidad de lo que sucede, también lo hagan en lo dramático. Esto es especialmente palpable en el tercer arco de temporada -donde la diplomacia salta por los aires de forma irreversible-, que es cuando todo lo visto hasta entonces se lleva todo a otro nivel. Ya los pequeños sabotajes van a dejar de ser suficientes si realmente se quiere que el Emperador no se adueñe de todo.

De esa forma también se consigue una sensación de urgencia mucho más efectiva. De la calma de la primera mitad se pasa a un escenario que sitúa a sus protagonistas básicamente entre la espada y la pared. Obviamente, sabemos muy bien cómo va a acabar la historia de algunos de ellos, pero 'Andor' juega muy bien su naturaleza de thriller político, primero plantando todas esas semillas y luego recogiéndolas para convertir la segunda mitad de temporada en una espectáculo tenso y vibrante.

No entraré en detalles sobre el final, pero sí puedo decir sin problema que he quedado muy satisfecho con la resolución que se da a casi todos sus personajes, ya que se siente como una progresión lógica de lo que hemos visto con anterioridad y además prácticamente siempre añade algo a la historia global en lugar de centrarse demasiado en lo puramente individual. Lo que sí me atrevo a decir es que ese final poco menos que exige ponerse 'Rogue One' justo después para que todas las piezas terminen de encajar.

