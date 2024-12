'Andor' tiene un sutil error de continuidad que cambia por completo el origen del personaje. Pero ni a los fans les importó demasiado, ni parece que lo vayan a corregir

Cuando conocemos a Cassian Andor en 'Rogue One' nos queda claro que no es la clásica alternativa a Han Solo a la que otras veces ha recurrido la saga. El personaje interpretado por Diego Luna es un antihéroe que se mueve en los grises y tiene un pasado misterioso. Y aunque apenas habla sobre él, sí le dedica una frase lapidaria a Jyn en la película: "llevo en esta lucha desde los seis años". Aunque suena muy bien, lo cierto es que no concuerda exactamente con lo que después sabemos de él.

La frase puede significar muchas cosas. La lucha de la que habla puede ser literal o espiritual, pero en un descubrimiento de Screen Rant han dado con una definición más que clara. En la enciclopedia oficial de la película se habla del personaje habiendo nacido en el Borde Exterior, siendo hijo de una familia de la Alianza Separatista, y con la muerte de su padre en una protesta contra la República como evento que lo radicalizó desde niño.

No hay que acordarse demasiado de la serie de Disney+ para recordar que esto no es para nada lo que se cuenta en 'Andor', que narra el pasado del héroe en un planeta llamado Kenari y con el nombre Kassa. Los primeros episodios de la serie hacen de hecho un gran inciso en su pasado tribal, con Maarva como figura clave en su vida a la que conoce aún siendo un niño, pero algo más mayor de seis años. La "lucha" realmente no llegaría hasta mucho más tarde en su vida para Cassian, que prefiere en su juventud mantenerse en los márgenes a implicarse.

Aunque 'Rogue One' hacía solo vagas referencias al origen del personaje y la primera biografía oficial estaba en un libro que no formaba parte de la franquicia principal, Star Wars es una saga extremadamente cuidadosa con su lore, y no son pocos los elementos minoritarios de comics y otras fuentes que han acabado integrándose en el canon audiovisual de la saga.

Dicho esto, el mayor fuerte de 'Andor' es precisamente lo mucho que se distancia de la fórmula, siendo un thriller bélico y de ciencia ficción que lleva por otros lugares la tradicional ambientación galáctica. Tony Gilroy, su creador, admitió que sus referencias para la serie iban por otro lado, llegando a inspirarse en eventos de la vida de figuras revolucionarias reales como Joseph Stalin.

