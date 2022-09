'Andor' (1x01-03): no daba un duro por la serie de Disney+ y resulta que es la mejor de Star Wars hasta ahora

'The Mandalorian' fue un soplo de aire fresco dentro del universo de Star Wars, pero tanto 'El libro de Boba Fett' como 'Obi-Wan Kenobi' fueron grandes decepciones que invitaban a pensar que la franquicia creada por George Lucas podría haberse agotado. Y no puedo decir que tuviera demasiado confianza en que 'Andor' fuese a cambiar eso.

Además, 'Andor' prometía ser poco menos que una pérdida de tiempo, ya que giraba alrededor de un personaje que ni siquiera me había gustado demasiado en 'Rogue One: Una historia de Star Wars'. Quizá por ello la sorpresa ha sido tan grande, pues sus tres primeros episodios invitan a pensar en que estamos ante la mejor serie en acción real de la saga.

En su momento llamó la atención el movimiento de Disney+ de aplazar el estreno de 'Andor' y lanzar directamente tres episodios, ya que daba la sensación de ser una forma tanto de proteger un poco la serie respecto a 'La casa del dragón' y 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' como de separarla un poco más de la llegada de 'She-Hulk: Abogada Hulka'. Una vez vistos, tengo claro que el error habría sido arrancar con un solo capítulo o incluso con dos.

A partir de aquí encontraréis SPOILERS de los tres primeros episodios de 'Andor'

Las virtudes de 'Andor'

Y es que estos tres primeros episodios no dejan de ser una puerta de entrada al universo de la serie, pero a su vez funcionan a modo de introducción, nudo y desenlace para fijar las motivaciones de su protagonista y entender mejor qué le llevó a entrar en contacto con la Resistencia contra el Imperio.

Como tal, el arranque de 'Andor' brilla desde el thriller, con su protagonista con cada vez menos opciones para intentar escapar del lío en el que se ha metido al acabar con la vida de dos agentes del Imperio. Esa presión es algo que primero transmite la interpretación de Diego Luna y que luego va sumando cada vez más elementos -especialmente reseñable esos ruidos metálicos a modo de agobiante banda sonora del tercer episodio- hasta el punto de atrapar al espectador y resultar genuinamente emocionante. Porque todos sabemos que va a lograr escapar, pero la serie logra evitar que nos parezca un mero trámite.

No dudo que a eso también ayuda que los tres episodios estén firmados por el mismo director (Toby Haynes) y que todos ellos estén escritos por Tony Gilroy, quien ya en su momento participase en el libreto de 'Rogue One: Una historia de Star Wars'. Eso ayuda a que todo resulte más compacto, aunque sea justo destacar que esos flashbacks para indagar un poco en el pasado de su protagonista no están a la altura del resto.

Tienen su lógica a modo de hilo conductor y para dar más profundidad al personaje y la búsqueda que está llevando a cabo -algo que no dudo se retomará en episodios posteriores-, llegando a surgir algunos paralelismos con el tiempo presente, pero en otras ocasiones rompen el ritmo sin aportar nada memorable a cambio. Por suerte, la cosa mejora en el tercero, sobre cuando el camino del protagonista se cruza con el de Maarva (Fiona Shaw).

Otro detalle llamativo es lo bien integrados que están los apuntes más ligeros sin que eso suponga dar a lo cómico de una presencia marcada. Desde ese guardaespaldas para quien quiere cobrar una deuda de Andor hasta ese pasajero en la escena que sirva para presentarnos al personaje de Stellan Skarsgård -el mejor de la función con diferencia, pues no es lo mismo aparentar seguridad en uno mismo que transmitirla, cosa que él logra con creces-, todo va más bien en la línea de dotar a la serie de un curioso toque cotidiano que le sienta muy bien.

A cambio, este inicio de 'Andor' tiene un enfoque más contenido y callejero. No voy a decir que sea una propuesta sucia, pero sí que tiene un espíritu diferente a lo que nos tiene acostumbrados la saga. Esto es algo que también se nota en lo visual, donde los momentos más espectaculares están al servicio de lo que necesita la historia en ese momento. Y su presencia es bastante reducida.

Beneficiados por eso salen sus protagonistas, ya que 'Andor' es un poco celebración de los personajes secundarios, de aquellos que luchan por salir adelante y confían en su criterio por encima de lo que otros propongan. Eso los hace más humanos y cercanos. Ojo, no esperéis pasar de la noche al día en este punto, pero aquí, al menos por ahora, la nostalgia está desterrada y las motivaciones de los protagonistas importan y están más trabajadas. Con eso ya hay mucho ganado.

La única duda que me queda es saber exactamente en qué serie se convertirá 'Andor' después de estos tres episodios. Ya tiene por ahí un rival que imagino reaparecerá más adelante deseando vengarse del protagonista, pero ahora toca saber si va a seguir teniendo espíritu propio o si ha tocado ya techo y le tocará vivir aventuras aquí y allá a modo de preparación para lo que vimos en 'Rogue One'. Confirmado está que serán dos temporadas y que acabará conectando con dicha película, pero, por favor, que no la limiten a partir de ahora a ser la precuela de la precuela.

En Espinof: