'House of the Dragon': todo lo que sabemos sobre la precuela de 'Juego de Tronos'

El vacío dejado por 'Juego de Tronos' todavía se deja notar. No pasa mucho tiempo sin que se hable de que alguna serie puede ser su sucesora, pero difícil será que ninguna se acerca tanto a ella como 'House of the Dragon', la precuela de la misma que prepara HBO.

El proyecto lleva tiempo avanzado a paso lento pero firme y a continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora de esta serie de fantasía que se perfila como uno de los grandes bombazos televisivos de los próximos años.

La historia

La acción de 'House of the Dragon' transcurre 300 años antes de los hechos narrados en 'Juego de Tronos'. En ella se nos contará el principio del fin de la Casa Targaryen. En concreto, nos contará la historia de Viserys, alguien que tiene que asumir un difícil reto cuando es elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el tro de su abuelo Jaehaerys Targaryen.

Viserys es una persona decente y amable, pero eso no es algo que necesariamente le vaya a servir para convertirse en un gran rey. De hecho, es más probable que suceda justo lo contrario...

La serie se basa en la novela 'Fuego y sangre', escrita por el propio Martin. Dividida en dos entregas, la primera se publicó en 2018 y por el momento no hay fecha de lanzamiento para la segunda.

El reparto

El trabajo de casting de la serie comenzó este pasado verano y sigue actualmente en marcha. Por el momento, se ha anunciado que Paddy Considine, a quien hemos podido ver recientemente en la primera temporada de 'El visitante', va a dar vida a Viserys Targaryen, el gran protagonista de la función.

Otros personajes esenciales todavía sin rostro para la serie de HBO son los de la princesa Rhaenyra Targaryen, la reina Alicent Hightower, Aegon II Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen.

El equipo

Co-creada por George R. R. Martin y Ryan Condal, este último ejerce como showrunner de la serie junto a Miguel Sapochnik, un veterano de 'Juego de Tronos' que dirigió episodios tan aclamados como 'La batalla de los bastardos'. Aquí Sapochnik se encargará de la puesta en escena del piloto y varios capítulos más de la serie.

Por su parte, Condal lidera un equipo de guionistas en el que también está confirmada la participación de Sara Lee Hess. Todavía se desconoce quién escribirá exactamente cada uno de los diez episodios de esta primera temporada de 'House of the Dragon'.

Por su parte, Martin afirmó que iba a estar implicado en los guiones de la serie pero no por ahora. El escritor anunció que no iba a tocar guion alguno hasta que acabe y entregue el sexto libro de la saga de 'Juego de Tronos'.

El rodaje

Estudios Leavesden

Se espera que el rodaje arranque a principios de 2021 en los estudios Leavesden, situados en la ciudad británica de Watford. Es el mismo escenario en el que se han rodado varias películas de la franquicia Harry Potter o, actualmente, la esperadísima 'The Batman'.

El tráiler

Ni siquiera ha comenzado el rodaje, así que, obviamente, todavía no tenemos tráiler.

La fecha de estreno

HBO comentó en su momento que esperan poder estrenar 'House of the Dragon' en 2022. En su momento parecía más una estimación que cualquier otra cosa, pero la confirmación de que el rodaje arrancará a principios de 2021 lo convierte en una posibilidad de lo más real.