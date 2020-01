'El visitante': HBO adapta a Stephen King en una miniserie más preocupada en la atmósfera que en la narración

El que Stephen King sea uno de los autores más populares (y prolíficos, que es increíble el ritmo al que publica) de la actualidad hace que sea un bombón para adaptarle. A lo tonto es ya raro el año en el que no se estrene un puñado de adaptaciones de su obra y 2020 no puede ser menos con la llegada en enero de 'El visitante' ('The Outsider'), miniserie de diez episodios que estrenará HBO España el próximo 13 de enero.

Basada en la novela homónima, nos encontramos con un thriller sobrenatural que comienza con el terrible asesinato y violación de un niño en una pequeña ciudad estadounidense. Todo apunta (pruebas forenses y testigos) a que el culpable es el querido profesor y entrenador juvenil Terry Maitland (Jason Bateman), sin embargo hay pruebas contundentes de que estaba a más de cien kilómetros de distancia en ese día.

La realidad, que se empieza a vislumbrar, es mucho más perturbadora. Así lo descubrirá el detective asignado Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), que empieza a ver que hay una misteriosa fuerza detrás de este brutal asesinato y más eventos alrededor, para ello contactará con la investigadora Holly Gibney, especializada en lo sobrenatural, para que le ayude a dar con la naturaleza del mal que parece haber llegado a Flint, Georgia.

Reconociendo el sello de King (y el de Richard Price)

Reconozco que antes de ponerme a ver el primer episodio de la serie no había caído en quién era su guionista. A los cinco minutos reconocí por completo la impronta personal de Richard Price, autor de 'The Night Of', miniserie que HBO emitió en 2016 y que recibió buenas críticas en general aunque a mí no me terminó de convencer.

'El visitante' se nota hija de su guionista en esa tranquilidad a la hora de desarrollar la historia, de eliminar elipsis, de presentar el caso, la investigación pertinente y cómo afecta a los protagonistas este extraño suceso.

Por otro lado, se ven los retazos característicos de Stephen King: su costumbrismo, el modo de relacionar el crimen con el mal mayúsculo y el magnífico modo de crear atmósfera. De propina, la presencia protagónica de un personaje de la trilogía de 'Mr. Mercedes' (Holly Gibney). Pensándolo bien, hay un buen maridaje (King también se toma su tiempo a la hora de avanzar trama) entre creador y adaptador.

En la dirección de los primeros episodios se encuentra Jason Bateman, que parece haber cogido el libro de estilo de 'Ozark' (por la que además ganó un Emmy por la dirección) confundiendo lo intensito como sinónimo de calidad. En general hay un halo de falsa tensión, acentuada con cierto abuso de la música incidental, que no le hace nada bien a la serie.

Una buena propuesta de terror a fuego algo más lento de lo necesario

Esto no quiere decir que la serie no tenga su aquel, tiene una gran ambientación, hay planos muy interesantes, momentos aterradores e impactantes y reconoces el sello King a lo largo de la serie. Sobre todo está esa mundanidad, ese realismo e incluso sutileza que hace que el horror sea más creíble, que cale mucho más que otras propuestas del género.

Por lo tanto, 'El visitante' logra dejar su poso en el espectador. Otra cosa es que le (nos) convenza más o menos. Mis mayores problemas con la serie son, de hecho, más debido a temas de estilo, narración y, para qué negarlo, mi baja tolerancia a la intensidad aparentemente gratuita.

En definitiva, nos encontramos con una propuesta que cautivará, y con motivos, a buena parte del público y a los fans de Stephen King. Eso sí, después de haber visto los primeros cuatro episodios se me queda la sensación de que un total de diez horas son en principio excesivas para 'El visitante' debido, precisamente, a la calma con la que llevan la historia.